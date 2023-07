Calendário BOLSA FAMÍLIA de julho atualizado com ANTECIPAÇÕES. Confira datas de pagamentos por NIS

Este mês, trazemos notícias relevantes relacionadas ao programa Bolsa Família. Duas antecipações significativas nos repasses de auxílio para grupos específicos foram observadas recentemente. Entretanto, é vital frisar que a liberação antecipada dos valores é válida somente para famílias residentes em cidades que tenham obtido o direito à unificação de pagamentos, com a disponibilização ocorrendo na próxima terça-feira, dia 18.

Em contrapartida, as famílias que residem em áreas que não se enquadram em situação de calamidade, não devem esperar os repasses em uma única data. Dessa forma, se faz necessário a verificação constante do calendário do bolsa família para evitar a perda de seus respectivos prazos.

Programa Bolsa Família: Novas atualizações e detalhes sobre o pagamento de julho

O programa Bolsa Família começa a liberar nesta próxima terça-feira, 18 de julho, os benefícios para os milhões de beneficiários espalhados pelo país. E como de costume, as famílias podem saber exatamente o dia em que o valor estará disponível para saque de acordo com o número de Identificação Social (NIS) de cada um.

Neste mês de julho, serão pagos apenas quatro adicionais, ao contrário de junho. Isso porque, o adicional referente ao Auxílio Gás não será liberado. Porém, os beneficiários podem ficar tranquilos, pois em agosto, o valor total do benefício voltará a ser depositado normalmente.

Quais as datas para os pagamentos em julho do Bolsa Família?

A seguir, trazemos para você todas as datas de liberação do benefício de acordo com o dígito final do NIS:

18 de julho: NIS de final 1;

19 de julho: NIS de final 2;

20 de julho: NIS de final 3;

21 de julho: NIS de final 4;

24 de julho: NIS de final 5;

25 de julho: NIS de final 6;

26 de julho: NIS de final 7;

27 de julho: NIS de final 8;

28 de julho: NIS de final 9;

31 de julho: NIS de final 0.



Você também pode gostar:

Como ficam os valores disponíveis no Bolsa Família em 2023?

Os valores do Bolsa Família passaram por atualizações recentes, trazendo consigo uma variedade de benefícios para seus beneficiários, assim especificados:

Benefício de Renda de Cidadania: libera R$ 142 para cada integrante da família, de qualquer faixa etária.

Benefício Complementar: Este é incluso na parcela quando o valor total do Benefício de Renda da Cidadania não alcança o mínimo de R$ 600. Nessa situação, o governo se responsabiliza em complementar o valor até alcançar o necessário.

Benefício Primeira Infância: Este é uma ajuda de R$ 150 alocado para famílias com crianças entre 0 (zero) e 6 anos de idade.

Benefício Variável Familiar: Valor de R$ 50 será pago à famílias que possuam em sua composição gestantes e/ou crianças e jovens com idades entre 7 e 18 anos.

Quais os objetivos dessas mudanças?

Tais alterações são direcionadas para garantir uma eficiente distribuição dos recursos, buscando atender as necessidades específicas dos grupos beneficiários do programa. É de extrema importância que as famílias acompanhem as datas de pagamento e se mantenham informadas quanto aos valores atualizados, para garantir o uso adequado dos benefícios.

O Bolsa Família permanece sendo uma importante ferramenta de combate à pobreza e de promoção à inclusão social, oferecendo suporte financeiro às famílias em situação de vulnerabilidade em todo o Brasil. O compromisso do governo em aprimorar o programa e garantir o suporte necessário às camadas mais desfavorecidas da população brasileira segue inalterado.

Que critérios devo cumprir para receber o Bolsa Família?

Além de estar com os dados atualizados no Cadastro Único, não estar bloqueado pelo sistema de controle(pente-fino) do programa e apresentar renda per capita mensal de R$ 218, as famílias beneficiárias do Bolsa Família deverão cumprir algumas condições para continuar recebendo:

Mantenha a carteira de vacinação atualizada;

Garantir a frequência escolar das crianças mediante a apresentação do comprovante de matrícula;

Participar de campanhas socioeducativas para crianças em situação de trabalho infantil.

Essas regras garantem que o benefício seja melhor distribuído e realmente contribua para a melhoria da qualidade de vida das famílias que mais precisam.