Calendário de licitações para julho 2023 é divulgado pela Prefeitura de Penedo

O mês de julho de 2023 será marcado por uma série de licitações na cidade de Penedo, todas organizadas pela Superintendência de Compras e Licitações. Sob a administração do prefeito Ronaldo Lopes, o município investe no planejamento estratégico e na execução de projetos de alta relevância para a comunidade.

As licitações abrangem diversas áreas e trazem novidades esperançosas. No dia 20 de julho, por exemplo, o Pregão Eletrônico nº 035/2023 prevê a contratação de uma empresa especializada para a futura e eventual realização de eventos públicos. A empresa vencedora ficará responsável por todo o planejamento, organização, produção e execução dos eventos, incluindo a infraestrutura e material necessários, além do apoio logístico e operacional. A licitação, que se dará sob a responsabilidade do pregoeiro Hugo Menezes C. de Carvalho, demonstra o compromisso da administração municipal em proporcionar à população momentos de lazer e cultura de alta qualidade.

Em sequência, no dia 25 de julho, mais duas licitações são esperadas: a aquisição de aparelhos de ar condicionado e cortinas de ar (Pregão Eletrônico nº 037/2023) e a contratação de empresa especializada em publicidade para divulgação de avisos de licitações (Pregão Eletrônico nº 038/2023). O primeiro pregão visa o conforto e bem-estar nos ambientes públicos municipais, enquanto o segundo promove transparência e ampla divulgação das ações governamentais.

Ainda nesse dia, uma licitação importante ocorrerá, desta vez sob a responsabilidade do pregoeiro José Cláudio O. Santos. O Pregão Eletrônico nº 038/2023 visa a contratação de uma empresa especializada para a realização de publicações nos Diários Oficial do Estado e da União, assim como em um jornal de grande circulação.

No dia 27 de julho, três licitações serão realizadas. A primeira delas, o Pregão Eletrônico nº 039/2023, coordenado por Sara Mendonça F. Lisboa, tem como foco a locação de equipamentos de estrutura para eventos. Em seguida, José Cláudio O. Santos conduzirá o Pregão Eletrônico nº 040/2023, destinado à aquisição de pedras paralelepípedos e guias de meio fio, indicando o empenho do município na manutenção e melhorias das vias públicas. Fechando o dia, o Pregão Eletrônico nº 041/2023, novamente sob responsabilidade de Hugo Menezes C. de Carvalho, visa a aquisição de equipamentos hospitalares para o Complexo de Saúde Dr. Hélio Lopes, mostrando a preocupação da gestão municipal com a saúde da população.

Veja a tabela para JULHO 2023

Data Pregão Eletrônico Objeto Critério de Julgamento Pregoeiro 20/07/2023 Nº 035/2023 Contratação de empresa para produção de eventos públicos Menor taxa de administração Hugo Menezes C. de Carvalho 25/07/2023 Nº 037/2023 Aquisição de ar condicionado e cortina de ar Menor preço por lote Hugo Menezes C. de Carvalho 25/07/2023 Nº 038/2023 Contratação de empresa de publicidade para publicações de licitações Menor preço por lote José Cláudio O. Santos 27/07/2023 Nº 039/2023 Locação de equipamentos de estrutura para eventos Menor preço por lote Sara Mendonça F. Lisboa 27/07/2023 Nº 040/2023 Aquisição de pedras paralelepípedos em granito e guias de meio fio Menor preço por lote José Cláudio O. Santos 27/07/2023 Nº 041/2023 Aquisição de equipamentos hospitalares para o Complexo de Saúde Dr. Hélio Lopes Menor preço por lote Hugo Menezes C. de Carvalho

Para mais informações sobre as licitações, a Superintendência de Compras e Licitações disponibiliza atendimento ao público de 07h30 às 13h30, ou através do e-mail penedolicitacoes.al@gmail.com. Acompanhe também as atualizações no site oficial da Prefeitura e no portal de transparência do município. Para facilitar ainda mais o acesso às informações, a superintendência disponibiliza o contato via WhatsApp (82) 9 9413-553.

SECOM/PMP