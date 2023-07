Calendário de pagamentos do Bolsa Família em Julho – Fique por dentro

O Governo Federal divulgou o calendário detalhado de pagamentos do Bolsa Família para este mês de julho. Embora o Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome ainda não tenha informado quantas pessoas poderão receber o saldo, já é possível saber os dias de pagamentos de todos os grupos do beneficio social.

Assim como ocorreu nos meses anteriores, os pagamentos de julho do Bolsa Família deverão levar em consideração o final do Número de Identificação Social (NIS) de cada usuário. O cidadão precisa se basear neste algarismo para saber qual é o dia exato do seu recebimento. A regra vale tanto para os usuários mais antigos, como também para aqueles que entrarão no projeto a partir deste mês.

Quando o Bolsa Família volta

De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social, os pagamentos da nova rodada do Bolsa Família serão retomados a partir do dia 18 deste mês. Neste dia poderão receber o saldo as pessoas que possuem o Número de Identificação Social (NIS) final 1. Na sequência, os demais grupos começam a receber o saldo em suas contas.

Veja o detalhamento das datas abaixo:

Usuários com NIS final 1: 18 de julho (terça-feira);

Usuários com NIS final 2: 19 de julho (quarta-feira);

Usuários com NIS final 3: 20 de julho (quinta-feira);

Usuários com NIS final 4: 21 de julho (sexta-feira);

Usuários com NIS final 5: 24 de julho (segunda-feira);

Usuários com NIS final 6: 25 de julho (terça-feira);

Usuários com NIS final 7: 26 de julho (quarta-feira);

Usuários com NIS final 8: 27 de julho (quinta-feira);

Usuários com NIS final 9: 28 de julho (sexta-feira);

Usuários com NIS final 0: 31 de julho (segunda-feira).

O Governo Federal também confirmou que alguns grupos poderão receber o saldo de maneira antecipada em suas contas. Esta é uma regra que vale para todos os cidadãos que têm pagamento marcado para as segundas. Nestes casos, o dinheiro é depositado de forma antecipada no sábado imediatamente anterior. Entenda:

Usuários com NIS final 5: recebem oficialmente na segunda-feira (24), mas o dinheiro estará na conta já no sábado (22);

Usuários com NIS final 0: recebem oficialmente na segunda-feira (31), mas o dinheiro estará na conta já no sábado (29).

Os demais grupos recebem o saldo oficialmente na data indicada no calendário oficial de repasses.

Quem pode receber em julho



Você também pode gostar:

Ainda tomando como base as informações do Ministério do Desenvolvimento Social, é possível afirmar que as regras de seleção para o programa Bolsa Família seguem as mesmas neste mês de julho. Para ter direito ao programa é necessário ter uma conta ativa e atualizada no sistema do Cadúnico do Governo Federal.

Podem entrar no Cadúnico as pessoas que:

Possuem renda mensal por pessoa de até meio salário mínimo;

Possuem renda acima dessas, mas que estejam vinculadas ou querendo algum programa ou benefício que utilize o Cadastro Único em suas concessões.

Além da inscrição no Cadúnico, para fazer parte especificamente do Bolsa Família, o cidadão também precisa ter uma renda per capita de até R$ 218. Mesmo as pessoas que cumprem todas estas regras de entrada não estão automaticamente garantidas no programa social do Governo Federal, de modo que é necessário aguardar pela seleção do Ministério do Desenvolvimento Social.

Como saber se vou receber

Qualquer cidadão que faz parte do sistema do Cadúnico pode confirmar se vai receber o Bolsa Família sem precisar sair de casa. Para tanto, basta acessar o app oficial do programa, ou mesmo o aplicativo do Caixa Tem. Na sua conta, será possível confirmar se os repasses serão feitos para o seu nome, ou não.

Mas o processo de consulta costuma levar mais alguns dias. O Ministério do Desenvolvimento Social costuma anunciar os nomes dos indicados apenas às vésperas dos pagamentos do programa. A tendência é que a atualização só esteja pronta a partir da próxima semana.