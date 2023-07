CalFresh: Estudantes universitários podem obter vale-refeição na Califórnia?

EUNa Califórnia, muitos estudantes universitários enfrentam desafios financeiros enquanto estudam. O custo das mensalidades, livros didáticos e moradia muitas vezes pode deixar os alunos lutando para sobreviver.

Para aliviar alguns desses encargos financeiros, os alunos podem se perguntar se são elegíveis para programas de assistência do governo, como CalFresh, comumente conhecido como vale-refeição.

Quais são os critérios de elegibilidade para estudantes universitários?

Os critérios de elegibilidade para Benefícios do CalFresh baseiam-se principalmente na renda e no tamanho da família. Estudantes universitários são geralmente considerados adultos e são responsáveis ​​por suas próprias despesas.

Como tal, eles são avaliados independentemente de seus pais ou responsáveis ​​ao determinar a elegibilidade. Para se qualificar paraCalFreshos estudantes universitários devem atender a certos requisitos.

Em primeiro lugar, eles devem estar matriculados pelo menos meio período em uma instituição de ensino superior credenciada. Isso significa fazer pelo menos seis unidades por semestre ou trimestre.

Além disso, os alunos devem atender às diretrizes de renda, que levam em consideração fatores como ganhos, ajuda financeira e outras fontes de renda.

Considerações especiais para estudantes universitários

Embora os estudantes universitários possam ser elegíveis para CalFresh, há algumas considerações especiais a serem lembradas. Um fator importante é a renda do estudo e do trabalho. Estudantes que participam de programas de trabalho-estudo podem ter seus rendimentos excluídos do cálculo de sua renda, aumentando potencialmente suas chances de se qualificar para CalFresh.

Outra consideração é o impacto da ajuda financeira na elegibilidade. A ajuda financeira, como subsídios ou bolsas de estudo, geralmente não é contada como receita para CalFresh propósitos.

No entanto, certos tipos de auxílio, como renda de trabalho e estudo ou fundos usados ​​para despesas de subsistência, podem ser contados. É crucial que os alunos entendam como seu pacote específico de ajuda financeira pode afetar sua elegibilidade.

Como você se inscreve no CalFresh?

Para se candidatar CalFresh benefícios, os estudantes universitários podem visitar o escritório local de serviços sociais do condado ou se inscrever on-line por meio do site do Departamento de Serviços Sociais da Califórnia.

O processo de inscrição geralmente envolve o fornecimento de informações pessoais, documentação de renda e verificação da matrícula do aluno.

Além disso, as faculdades costumam ter escritórios de ajuda financeira ou serviços de apoio ao aluno que podem fornecer orientação sobre como acessar CalFresh benefícios e outras formas de assistência.

Atendendo aos critérios de elegibilidade e compreendendo as considerações especiais para estudantes, os indivíduos podem aproveitar este programa de assistência do governo para garantir que tenham acesso a refeições nutritivas enquanto prosseguem seus estudos.