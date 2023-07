Calvin Klein CONTRATA para diversos setores; Saiba mais!

A Calvin Klein, empresa que é uma marca de estilo de vida global que exemplifica ideais ousados e progressistas e uma estética sedutora, está em busca de pessoas para preencher o seu time. Isto é, antes mesmo de falar mais sobre a companhia, confira a lista de cargos abertos:

Vendedor (a) – São Paulo – SP – Brasil – Lojas / Shopping;

Auxiliar de Loja – São Paulo – SP – Brasil – Lojas / Shopping;

Supervisor (a) Comercial de Multimarcas – São Paulo – SP – Venda Interna;

Freelancer | Showroom – São Paulo – SP – Demonstrador / Promotor.

Mais sobre a Calvin Klein

Sobre a Calvin Klein, é necessário ressaltar que a empresa é uma das líderes globais dentre as marcas do universo da moda e do lifestyle, com uma história de ideais ousados, não conformistas e que representam tudo que faz.

Além disso, seus produtos possuem design responsável, desenvolvimento de alta qualidade e descarte de quaisquer detalhes desnecessários. Sempre busca desenvolver peças únicas que se mantenham atemporais ao longo de todas as estações. As vendas globais dos produtos da Calvin Klein foram de aproximadamente US$9.3 bilhões (9 bilhões e 300 milhões de dólares) em 2022.

Por fim, a Calvin Klein continua consolidando sua posição como inovadora nas plataformas digitais emergentes e nas campanhas de marketing modernas. A PVH adquiriu a Calvin Klein em 2003 e continua trabalhando em torno de uma abordagem focada no crescimento da relevância, presença e crescimento de longo prazo ao redor do mundo.

Como efetivar a sua candidatura?

Para se inscrever em uma das vagas, é preciso acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Na plataforma, é só consultar todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

