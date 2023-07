CÂMARA de Alto Paraná – PR abre concurso público com SALÁRIO de até R$2,4 MIL

Localizado a 489 km da capital Curitiba/PR, a Câmara Municipal de Alto Paraná abre novo edital de concurso público cujo objetivo é o preenchimento de vagas em cargos de níveis fundamental e médio na administração municipal.

As oportunidades são para os cargos de Agente Legislativo; e Assistente Legislativo (1 vaga). Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade da administração.

Os salários oferecidos varia entre R$ 1.730,73 a R$ 2.451,36, mais R$ 349,30 de auxílio-alimentação, por carga horária 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 26 de julho de 2023, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Fundação Fafipa. O valor da inscrição oscila entre R$ 50,00 a R$ 70,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante prova objetiva com 30 a 40 questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática, informática, conhecimentos gerais e/ou conhecimentos específicos, a serem realizadas no dia 10 de setembro de 2023.

O concurso é válido por 02 anos, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

ATRIBUIÇÕES CÂMARA de Alto Paraná – PR



Você também pode gostar:

AUXILIAR LEGISLATIVO

Realizar trabalhos datilográficos de natureza variada que exijam correção de linguagem e perfeição técnica, tais como ofícios, memorandos, cartas, ordens de serviço, portarias, instruções, projetos de lei, exposições de motivos e outros expedientes; datilografar quadros e tabelas de dupla entrada; preparar e revisar a correspondência; realizar coleta de preços; executar trabalhos de escrituração de livros e fichas contábeis; efetuar cálculos relativos à folha de pagamento e à concessão de vantagens funcionais; redigir informações referentes ao serviço; organizar arquivos e fichários, mantendo-os atualizados; revisar pronunciamentos e proposições legislativas; fazer levantamentos de bens patrimoniais; entre outras atividades.

SERVENTE

Fazer serviços de faxina em geral; remover o pó de móveis, tetos, portas, janelas e equipamentos; limpar escadas, pisos, passarelas, tapetes e utensílios; arrumar banheiros e toaletes; lavar e encerar assoalhos; coletar lixo dos depósitos colocando-os nos recipientes apropriados; lavar vidros, espelhos e persianas; varrer pátios; fazer café, chá e eventualmente servi-los; fechar portas e janelas e vias de acesso; executar tarefas afins; estocar bebidas para serem servidas no plenário, gabinetes de Vereadores e outras dependências da Câmara Municipal; entre outras atividades.

EDITAL nº 01/2023: clique aqui