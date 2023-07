CÂMARA Municipal de Andradina – SP anuncia Concurso Público: Até R$6,8 MIL

Em São Paulo, a Câmara Municipal de Andradina faz saber aos interessados abertura de um novo edital de concurso público cujo objetivo é o provimento de 05 vagas em cargos de nível médio e superior no legislativo municipal.

As vagas destinadas são para os cargos de Assistente Legislativo (1 vaga); Auxiliar de Serviços Gerais (1 vaga); Administrador de Suporte em TI (1 vaga); Assistente Administrativo (1 vaga); e Assistente de Compras (1 vaga).

Os salários oferecidos varia entre R$ 1.407,12 a R$ 6.876,80, mais R$ 791,79 de vale alimentação, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 3 de julho até às 23h59 do dia 17 de julho de 2023, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora OM Consultoria. O valor da inscrição oscila entre R$ 20,00 a R$ 40,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante as seguintes etapas:

prova objetiva com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa; matemática; conhecimentos específicos; conhecimentos básicos do emprego; noções de informática.

O concurso é válido por 02 anos, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.



ATRIBUIÇÕES CÂMARA Municipal de Andradina – SP

ADMINISTRADOR DE SUPORTE EM TI

Participar na análise, estudo, seleção, planejamento, instalação, implantação e manutenção de software básico e de apoio como sistemas operacionais, banco de dados, teleprocessamento e correlatos; Participar no estudo, implantação e documentação de rotina que melhorem a operação do computador; Padronizar a análise e programação dos sistemas de aplicação, e acompanhar o desempenho dos recursos técnicos instalados; entre outras atividades.

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Desenvolver atividades na área administrativa dando suporte as atividades da Instituição; Desenvolver e preparar expedientes administrativos que se fizerem necessários nos diversos departamentos, sob orientação; Controlar a entrada e saída de materiais, produtos, ferramentas e equipamentos na Câmara Municipal, através de controles de sistema de informática; Inteirar-se dos trabalhos desenvolvidos em cada setor, visando orientar e facilitar a obtenção de dados, documentos ou outras solicitações dos superiores; entre outras atividades.

ASSISTENTE DE COMPRAS

Auxiliar no controle, identificação e conferência dos bens patrimoniais, periodicamente auxiliando o assistente contábil; – Manter controle atualizado das manutenções dos condicionadores de ar; Conferência e controle da data de validade dos extintores e outros itens de segurança, providenciar a troca/substituição quando necessário; Acompanhar, conferir as ordens de serviço de manutenção através de relatório de pedido e dos serviços realizados com anuência do Secretário Geral; entre outras atividades.

Outras atribuições podem ser conferidas no edital completo abaixo.

EDITAL nº 01/2023: clique aqui