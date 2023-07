CÂMARA Municipal de Barracão – RS promove Concurso público: Até R$2,7 MIL

A Câmara Municipal de Vereadores de Barracão, no estado do Rio Grande do Sul, promove abertura de um novo edital de concurso público cujo objetivo é o preenchimento de 02 vagas em cargos de nível fundamental e médio no legislativo municipal.

As oportunidades são para os cargos de Auxiliar Legislativo (1 vaga); e Servente (1 vaga). Os salários oferecidos varia entre R$ 1.391,00 a R$ 2.779,76, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 12h do dia 14 de julho de 2023, exclusivamente no endereço eletrônico oficial Objetivas Concursos, ou presencialmente, na Câmara Municipal, localizada na Av. Brasília, nº 1.091, Bairro Centro, no horário das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h, em dias úteis.

O valor da inscrição oscila entre R$ 85,44 a R$ 106,80.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante prova objetiva com 30 ou 40 questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais, legislação e conhecimentos específicos, a serem aplicadas no dia 13 de agosto de 2023, em local a ser informado em data oportuna.

O concurso é válido por 02 anos, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

AUXILIAR LEGISLATIVO

Realizar trabalhos datilográficos de natureza variada que exijam correção de linguagem e perfeição técnica, tais como ofícios, memorandos, cartas, ordens de serviço, portarias, instruções, projetos de lei, exposições de motivos e outros expedientes; datilografar quadros e tabelas de dupla entrada; preparar e revisar a correspondência; realizar coleta de preços; executar trabalhos de escrituração de livros e fichas contábeis; efetuar cálculos relativos à folha de pagamento e à concessão de vantagens funcionais; redigir informações referentes ao serviço; organizar arquivos e fichários, mantendo-os atualizados; revisar pronunciamentos e proposições legislativas; fazer levantamentos de bens patrimoniais; entre outros assuntos especificado no edital.

SERVENTE

Fazer serviços de faxina em geral; remover o pó de móveis, tetos, portas, janelas e equipamentos; limpar escadas, pisos, passarelas, tapetes e utensílios; arrumar banheiros e toaletes; lavar e encerar assoalhos; coletar lixo dos depósitos colocando-os nos recipientes apropriados; lavar vidros, espelhos e persianas; varrer pátios; fazer café, chá e eventualmente servi-los; fechar portas e janelas e vias de acesso; executar tarefas afins; estocar bebidas para serem servidas no plenário, gabinetes de Vereadores e outras dependências da Câmara Municipal; coordenar-se com os serviços de portaria, objetivando a racionalização das atividades da cozinha; entre outros assuntos especificado no edital.

EDITAL nº 01/2023: clique aqui