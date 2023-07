Câmara publica edital para nível médio e superior; salários de até R$ 7,9 mil

Foi divulgado mais um edital de concurso Pernambuco. Dessa vez, a Câmara de Ipojuca anuncia vagas imediatas mais formação de cadastro reserva.

Os interessados precisam realizar as inscrições no período de 25 de julho a 24 de agosto, no site da banca organizadora, SUSTENTE. O valor da taxa de inscrição varia, a depender da escolaridade, de R$ 90,00 a R$ 120,00.

Vagas concurso Pernambuco

Confira os cargos ofertados:

Cargos Vagas Escolaridade Salário Assistente Legislativo 3 + CR Nível Médio R$ 4.095,00 Assistente de Comissão Parlamentar 3 + CR Nível Médio R$ 4.095,00 Secretário de Plenário 1 + CR Nível Médio R$ 4.095,00 Assistente em Tecnologia da Informação 2 + CR Nível Médio R$ 3.470,00 Analista Legislativo 2 + CR Superior em Direito R$ 7.910,00 Contador 1 + CR Superior em Contabilidade R$ 7.910,00 Analista em Comunicação 1 + CR Superior em Jornalismo R$ 7.910,00 Analista em Tecnologia da Informação 2 + CR Superior Informática R$ 7.910,00 Analista de Auditoria e Controle de Contas 2 + CR Superior em Direito ou Contabilidade R$ 7.910,00

Como serão as provas do concurso Pernambuco?

As provas objetivas estão marcadas para 24 de setembro com duração de 3 horas. A fase vai contar com as seguintes disciplinas:

Cargos de Nível Superior: Língua Portuguesa – 15 Conhecimentos Específicos – 25 Fundamentos da Administração Pública – 5 Legislação Específica – 5



Cargos de Nível Médio: Língua Portuguesa – 15 Conhecimentos Específicos – 25 Conhecimentos Gerais e Atualidades – 10



Quando aconteceu o último concurso Pernambuco

O último edital aconteceu em 2008. Ao todo foram 86 vagas para todos os níveis de escolaridade. As vagas ofertadas foram:

Ensino fundamental Auxiliar de Serviços Gerais: 10 vagas; Copeira: 08 vagas.



Ensino médio/técnico Assistente Legislativo: 05 vagas; Digitador: 02 vagas; Assistente Administrativo: 10 vagas; Assistente de Comissão Parlamentar: 05 vagas; Arquivista: 02 vagas; Recepcionista: 03 vagas; Secretário de Plenário: 02 vagas; Telefonista: 03 vagas; Vigilante: 08 vagas; Motorista: 12 vagas; Programador: 02 vagas; Técnico em Contabilidade: 03 vagas.

Nível superior Advogado: 02 vagas; Analista Legislativo: 05 vagas; Contador: 03 vagas; Jornalista: 01 vaga





Além das provas objetivas, os cargos de nível superior também foram avaliados mediante prova de títulos.

Concursos com vagas previstas em Pernambuco

Os concursos federais autorizados deverão ofertar vagas para todo o país. Recentemente, dia 18 de julho, um novo pacote foi anunciado pela ministra da Gestão, Esther Dweck.

Lista dos concursos federais

Os órgãos que receberam autorização foram:

Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – 40 vagas

Agência Nacional de Aviação Civil – 70 vagas

Agência Nacional de Telecomunicações – 50 vagas

Agência Nacional de Energia Elétrica – 40 vagas

Agência Nacional de Transportes Aquaviários – 30 vagas

Agência Nacional de Saúde Suplementar – 35 vagas

Agência Nacional de Transportes Terrestres – 50 vagas

Agência Nacional de Vigilância Sanitária – 50 vagas

Banco Central do Brasil – 100 vagas

Comissão de Valores Mobiliários – 60 vagas

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 895 vagas

Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas – 80 vagas

Ministério do Desenvolvimento, industria, Comércio e Serviços – 50 vagas

Ministério da Fazenda – AFFC – 40 vagas

Ministério da Gestão e da Inovação dos Serviços Públicos – ATPS – 500 vagas

Ministério da Gestão e da Inovação dos Serviços Públicos – EPPGG – 150 vagas

Ministério da Justiça e Segurança Pública – 100 vagas

Ministério do Planejamento e Orçamento – 100 vagas

Superintendência Nacional de Previdência Complementar – 40 vagas

Critérios concursos federais

Para escolher os órgãos acima, o Governo Federal levou em conta alguns pontos, como por exemplo:

Tempo desde o último edital;

Número de vacâncias nos órgãos;

Projeção de aposentadorias para os próximos 5 anos;

Perdas identificadas com base na ocupação máxima;

Mudança relevante na estrutura do órgão;

Nível de impacto imediato dos serviços para a população; e

Importância do órgão para as políticas prioritárias do governo, com a visão de futuro.

Quanto à nomeação dos candidatos remanescentes, será para os seguintes órgãos:

ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade): 160 vagas;

Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis): 257 vagas;

IPHAN (Instituto do Património Histórico e Artístico Nacional): 102 vagas; e

ANM (Agência Nacional de Mineração): 27 vagas.

Concursos Federais já autorizados

Os nomes que já foram autorizados são:

MAPA: 440 vagas para Técnico, Agente e Auditor-Fiscal;

INMET: 80 vagas para Analista e Tecnologista;

INCRA: 742 vagas para Analista e Engenheiro;

MEC: 220 vagas para Técnico;

INEP: 50 vagas para Pesquisador;

CAPES: 50 vagas para Analista;

FNDE: 100 vagas para Especialista;

MRE: 50 vagas + 50 CR para Oficial de Chancelaria;

INPI: 120 vagas Analista de Planejamento, Pesquisador e Tecnologista;

INMETRO: 100 vagas para Analista Executivo e Pesquisador;

DNIT: 100 vagas para Analista;

MME: 30 vagas para Administrador;

Carreiras transversais – Infraestrutura (diversos órgãos): 300 vagas para Analista;

Carreiras transversais – Tecnologia da Informação (diversos órgãos): 300 vagas para Analista;

AFT: 900 vagas para Auditor-Fiscal do Trabalho;

CNPQ: 50 vagas para Analista;

CENSIPAM: 50 vagas para Analista;

MS: 220 vagas para Tecnologista;

FIOCRUZ: 300 vagas para Analista de Planejamento, Pesquisador e Tecnologista.

MCTI: 814 vagas;

Funai: 502 vagas; e

MMA: 98 vagas.