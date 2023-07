Câmera do corpo da polícia de assassinato e suicídio do cunhado de Jimmie Johnson, tiro ouvido em casa

Imagens estranhas da câmera do corpo da polícia surgiram da resposta à casa do superastro da NASCAR Jimmy Johnson sogros de … revelando que sua sogra atirou em si mesma assim que os policiais chegaram.

No vídeo, obtido pelo TMZ, os policiais abordam a casa do Dr. Jack Janeway e a esposa dele Terry Janway. Os policiais observam Jack através de uma janela, morto por um tiro e coberto com um cobertor. Eles abrem a porta da frente, anunciam sua presença e outro tiro é ouvido de dentro da casa.