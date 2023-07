Caminhos para a vitória: como Alexander Volkanovski e Yair Rodriguez podem conquistar o título dos penas no UFC 290

É a Semana Internacional da Luta e você sabe o que isso significa: as maiores lutas do ano estão chegando quando o UFC 290 chega a Las Vegas neste sábado.

Na luta principal, o campeão peso-pena Alexander Volkanovski volta à categoria até 65 quilos para enfrentar o campeão interino Yair Rodriguez na luta pela união dos cinturões. Uma vitória poderia consolidar ainda mais Volkanovski como um dos maiores de todos os tempos, enquanto uma derrota significaria a tão esperada chegada de Rodriguez. Quem vai ganhar e por quê? Vamos dar uma olhada.

Foto de Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Caminhos para a vitória de Alexander Volkanovski no UFC 290

Depois de perder por pouco na tentativa de conquistar o segundo título, Volkanovski retorna à divisão onde fez seu nome para enfrentar, sem dúvida, seu adversário mais perigoso até o momento. E para conseguir a vitória, Volkanovski vai precisar usar todas as suas muitas habilidades.

Durante a maior parte de sua corrida recente, a trocação de Volkanovski tem sido a gota que agita a bebida para o campeão. Ele não é um grande nocauteador, mas tem mãos rápidas, excelente trabalho de pés e timing brilhante. Isso, combinado com uma forte perspicácia defensiva e sua capacidade de adaptação em tempo real, permitiu que ele superasse caras como Max Holloway e Chan Sung Jung. Contra Rodriguez, porém, ele precisará principalmente usar essas ferramentas para configurar as quedas.

Rodriguez é um atacante extremamente perigoso e, embora tenha quatro vitórias por finalização na carreira, incluindo um armlock contra Josh Emmett em sua luta mais recente, a verdade é que Rodriguez provavelmente não oferecerá um ataque muito sério nas costas, ainda mais a ameaça de ofensa. Rodriguez dará cotoveladas e atacará com triângulos e armlocks, mas Volkanovski é um grappler de primeira posição bom o suficiente, onde isso não o afetará. Em vez disso, o campeão pode simplesmente sentar em cima e desgastar o jovem dínamo. Quanto mais ele pode fazer isso, menos explosivo Rodriguez se torna e mais fácil é derrubá-lo novamente, e assim por diante.

Se fosse uma luta direta de kickboxing, Rodriguez obviamente seria o favorito para vencer. Ele é o melhor finalizador e atacante mais dinâmico. Volkanovski não estaria fora disso, porém, e isso é fundamental aqui. Volkanovski tem que estar disposto a competir com Rodriguez à distância, usar seu trabalho de pressão para apoiar o campeão interino até a cerca e, em seguida, acertar suas combinações e correntes nas quedas. A partir daí, é uma repetição da luta de José Aldo por Volkanovski, avançando até Rodriguez não ter mais nada a oferecer.

Foto de Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Caminhos para a vitória de Yair Rodriguez no UFC 290

Rodriguez é um atacante dinâmico e fluido com capacidades de finalização explosivas de todos os ângulos concebíveis – e pelo menos prováveis ​​vezes imagináveis. Essa será a maior chave para derrotar Volkanovski: a ameaça de um fim violento a qualquer momento. Volkanovski sabe que qualquer lapso de concentração no sábado pode acabar mal para ele, e Rodriguez precisa levar esse ponto para casa mais cedo, exibindo uma variedade de ataques para dar a Volkanovski toda a gama de coisas com que se preocupar. A preocupação causa hesitação, e aquele que hesita está perdido.

Nesse sentido, estabelecer uma ameaça exigirá que o crime seja cometido em múltiplos. Volkanovski é um lutador defensivo brilhante quando quer (às vezes ele pode se concentrar mais no ataque e, quando o faz, sua defesa escorrega como contra Makhachev) e isso significa que ataques de tiro único não vão resolver. Rodriguez precisa atacar em combinação, fazendo com que Volkanovski defenda a primeira, segunda e terceira salvas, em vez de uma e separada.

A maior chave para Rodriguez vencer, no entanto, será encontrar um ataque consistente, o que eu acho que pode acontecer mais facilmente em seu jogo de chute. Enquanto Volkanovski venceu Max Holloway e lutou bem contra Islam Makhachev, a vantagem de comprimento que os dois homens tinham sobre ele era perceptível e lhe dava problemas, principalmente com os chutes. Makhachev, em particular, teve grande sucesso com chutes no corpo e contra-ataques por cima quando Volkanovski interveio, e Rodriguez deve ser capaz de replicar esse ataque.

Por último, mas criticamente, Rodriguez não pode consentir em lutar. Como mencionado acima, Volkanovski vai tentar derrubar Rodriguez, e se ele concordar e tentar fazer a guarda, isso equivale a se render. Rodriguez precisa manter a movimentação em pé, dificultar as quedas de Volkanovski e lutar pra caramba sempre que o campeão forçar um clinche. E se ele for derrubado, use aquelas cotoveladas nojentas para iluminar Volkanovski e depois chutá-lo e voltar a ficar de pé.

X-Factors

Volkanovski completará 35 anos em três meses. Algumas pessoas acham que isso não significa muito, mas acho que pode ser extremamente importante, porque do jeito que está, Volkanovski é o segundo campeão mais velho da história do UFC abaixo dos meio-médios. O único homem mais velho que ele, Deiveson Figueiredo, tinha 35 anos vindo para essa luta mais recente com Brandon Moreno e vimos como foi.

É extremamente difícil ter sucesso no mais alto nível nas divisões de peso mais leve. Volkanovski já é um atípico com o que está fazendo, e agora estamos falando de um homem saindo de sua primeira derrota em uma década e voltando a cair na categoria de peso. Talvez não signifique nada. Afinal, Volkanovski não parecia diminuído contra Makhachev. Mas, de um modo geral, Volkanovski está se aproximando rapidamente do fim de seu auge e, quando isso acontece nessas classes de peso, a queda ocorre rapidamente.

Predição

O que torna Volkanovski tão bom é seu profundo poço de ferramentas e seu QI de luta especializado, que combinados o tornam um pesadelo para a maioria dos lutadores. Já usei a analogia para descrever Volkanovski antes, mas como ele é tão habilidoso e inteligente, e sempre toma as decisões certas, penso nele como a Casa em Las Vegas: Jogue jogos suficientes, em uma linha do tempo longa o suficiente e a casa sempre ganha. Então, como você vence isso? Bem, para roubar a linha de Danny Ocean, você aposta alto naquela mão perfeita, e então você leva a casa. E Yair Rodriguez é um dos poucos lutadores do peso pena que realmente pode apostar alto. Brian Ortega quase conseguiu, e acho que Rodriguez, contra uma versão um pouco lenta de Volkanovski, pode fazer isso no sábado.

Yair Rodríguez venceu. Alexander Volkanovski por nocaute (chute na cabeça) aos 3:16 do terceiro round.