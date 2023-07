Caminhos para a vitória: como Dustin Poirier e Justin Gaethje podem conquistar o título da BMF no UFC 291

Neste sábado, o UFC retorna a Salt Lake City para seu segundo pay-per-view de julho: UFC 291, encabeçado por uma luta pelo título BMF entre Dustin Poirier e Justin Gaethje. Os dois homens lutaram anteriormente na Luta do Ano de 2018, onde Poirier sobreviveu a Gaethje em uma batalha de desgaste, parando “The Highlight” na quarta rodada.

Pode “The Diamond” fazer isso de novo ou Gaethje vai se vingar e um cinto de prata brilhante para seu manto? Vamos ver como essa luta pode acabar.

Foto de Jeff Bottari/Zuffa LLC

Caminhos para a vitória de Dustin Poirier no UFC 291

No primeiro confronto, Poirier venceu principalmente por sua defesa superior e trabalho de pés. Embora no início de sua carreira, Poirier fosse um lutador de socos poderosos, conforme ele crescia e se acomodava em seu estilo, Poirier começou a se apoiar fortemente em uma defesa de concha lisa que minimiza o dano que ele recebe, cortando ângulos para responder ao fogo em moda devastadora. Isso tudo ainda vai ser crítico na revanche. Gaethje, no fundo, continua sendo um lutador de pressão de grande soco, e se Poirier consentir em uma briga com ele, as coisas podem ficar feias rapidamente. Quanto mais Poirier puder usar seu trabalho de pés para bloquear Gaethje, proteger-se com sua defesa de boxe em camadas e disparar grandes mãos esquerdas no meio para afastar Gaethje, melhor ele estará.

Em uma nota semelhante, o jab de Poirier também foi um jogador importante. A pressão implacável de Gaethje para a frente continuou empurrando-o para a mão principal de Poirier, sangrando Gaethje no início e estabelecendo tiros poderosos conforme a luta se desenvolvia. Poirier deve procurar fazer mais do mesmo desta vez.

Uma área em que Poirier deve procurar misturar as coisas desde a primeira luta é com tiros no corpo. Depois de perder para Poirier, Gaethje fez um esforço concentrado para melhorar sua defesa e habilidade, mas ainda depende muito de uma guarda de antebraço alta, protegendo a cabeça às custas do corpo. Poirier é um ótimo perfurador corporal quando quer, e nas poucas vezes em que fez isso na primeira partida, teve um efeito perceptível.

Por fim, Poirier deve lembrar que esta é uma luta de MMA. Por mais emocionante e perigoso que seja em pé, Gaethje é exatamente o oposto no chão. Um wrestler colegial All-American, Gaethje não é fácil de chegar ao tatame, mas quando ele é derrubado, ele oferece muito pouca resistência, e Poirier continua sendo um grappler de primeira posição muito sólido. Algumas quedas oportunas podem render grandes dividendos para Poirier fechar os rounds e ficar à frente de Gaethje nas cartas, ou até mesmo abrir oportunidades de finalização.

Foto de Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

Caminhos para a vitória de Justin Gaethje no UFC 291

Para qualquer luta de Justin Gaethje, a conversa começa com chutes nas pernas. Gaethje é um dos maiores leg kickers da história do MMA e, de fato, todo o seu jogo depende muito deles. Gaethje usa uma enxurrada de chutes nas pernas e tiros poderosos para quebrar os oponentes. Na primeira luta, essa combinação quase levou a melhor sobre Poirier e, embora ele tenha perdido, não há razão para Gaethje se desviar desses princípios básicos. Apesar de toda a sua habilidade e habilidade defensiva, Poirier ainda raramente defende chutes de perna tão bem, preferindo tentar compensá-los com grandes contra-ataques, então eles estarão lá para Gaethje no sábado.

Onde Gaethje precisa se adaptar é sua abordagem defensiva. Enquanto Gaethje tinha rédea solta com seus chutes nas pernas, o jab de Poirier quase imediatamente marcou Gaethje, abrindo o ataque e permitindo que Poirier trabalhasse em um ritmo igualmente impiedoso. Além disso, uma vez que Poirier começou seu jab, a tendência de Gaethje de se aproximar e encobrir realmente o prejudicou. Poirier daria um jab, levantaria a guarda de Gaethje e, em seguida, dispararia combinações longas nos braços e ao redor, dobrando e triplicando o jab e, em seguida, acertando um enorme gancho na cabeça de Gaethje. Tudo isso foi terrível para Gaethje, e se ele permitir que aconteça novamente, ele estará em apuros. Gaethje tem que encontrar respostas para o jab para fazer isso no sábado, contando sozinho para impedir que Poirier construa um ritmo ou simplesmente se desvencilhando em vez de encobrir.

Felizmente para Gaethje, este não é um grande passo, já que desde a derrota para Poirier, melhorar sua defesa tem sido uma prioridade para Gaethje. Ele se levanta menos, move mais os pés e tende a limitar os engajamentos. Todos esses são grandes passos para Gaethje e serão críticos para seu sucesso neste fim de semana.

Outra resposta possível para Gaethje é algo que vimos em sua luta mais recente contra Rafael Fiziev. No início da luta, a velocidade de Fiziev estava causando problemas a Gaethje, então ele respondeu decidindo realmente sentar em seus contra-ataques. Gaethje é um rebatedor monstruoso quando está realmente sentado em seus arremessos, mas raramente o faz, preferindo deixar seu poder natural acumular dano em seus oponentes. Contra Fiziev, isso estava se mostrando mais difícil, então ele se apoiou mais em seu poder, realmente se apoiando em seus chutes, tanto individuais quanto combinados. Essa foi a diferença na luta e, considerando quanto dano Poirier absorveu em sua carreira, o melhor caminho pode ser simplesmente forçar a questão à la Michael Chandler.

X-Factors

Altitude.

A última vez que o UFC veio a Salt Lake City, basicamente todas as lutas do card foram severamente afetadas pela elevação, com muitos lutadores notando depois a rapidez com que se cansaram. Para um evento principal de cinco rounds, onde a primeira luta viu os dois homens lançarem coletivamente quase 600 golpes em 15 minutos e 30 segundos, isso pode desempenhar um papel importante.

Durante toda a sua carreira, Gaethje se orgulhou de quebrar os homens com sua pressão e ritmo. Na primeira luta, Poirier conseguiu igualar o ritmo de Gaethje e até ultrapassá-lo. Ele pode fazer o mesmo em elevação? O fato de Gaethje treinar no Colorado e estar em Utah há semanas fará diferença? Talvez talvez não. Dustin Poirier é um profissional consumado, então é bem possível que isso não importe. Mas, novamente, Leon Edwards também é, e para ouvi-lo dizer, Utah quase lhe custou a chance de ganhar o cinturão dos meio-médios.

Predição

Uma das coisas que fica esquecida na primeira luta entre Poirier e Gaethje é o quão bem Justin Gaethje estava. Indo para o quarto round, a luta foi uma batalha total, mas do tipo em que Gaethje prospera e parecia para todo o mundo que a enxurrada de chutes nas pernas estava começando a desgastar Poirier. Em seguida, um olho cutucou bem no final do terceiro e uma monstruosa mão esquerda de “The Diamond” afastou Gaethje. Tudo isso para dizer que essa luta era uma proposta 50/50 há cinco anos e, desde então, acredito que Gaethje melhorou o suficiente para lhe dar uma ligeira vantagem. Poirier ainda é o lutador mais técnico, mas Gaethje diminuiu a diferença o suficiente e ele tem um conjunto de ferramentas tão perigoso que eu o favoreço para conseguir a vitória.

Justin Gaethje derrotou. Dustin Poirier por nocaute técnico (socos e chutes nas pernas) a 1:58 do round 5.