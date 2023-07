Campeonato Municipal de Futsal Masculino de Penedo começa em julho

Em mais um grandioso passo em prol do desenvolvimento esportivo e lazer da cidade de Penedo, a Secretaria Municipal de Esportes (SMES) confirmou a nova data para o início do aguardado Campeonato Municipal de Futsal Masculino de 2023.

O evento promovdo pela Prefeitura de Penedo é considerado a maior competição de futsal do Baixo São Francisco e terá seu pontapé inicial no próximo dia 31 de julho de 2023, com jogos no Ginásio Estadual Padre Manoel Vieira, situado no bairro Castro Alves.

Promovendo o esporte local e pensando no bem-estar do nosso povo, o prefeito Ronaldo Lopes e o Secretário Municipal de Esportes, Juca Vasconcelos, enfatizam o compromisso do município em fomentar eventos esportivos que engajem a comunidade, encorajando a prática desportiva e promovendo momentos de descontração e entretenimento.

Os jogos prometem fortes emoções, com os times organizados em seis grupos, cada um deles representado por equipes de destaque na cidade e região, tais como ‘Amigos do Trabalho’, ‘Manchester’, ‘Nacional F.C.’, ‘Chelsea F.P.’, ‘Resto do Mundo Futsal’, entre outros.

A tabela completa dos jogos está disponível nesse link

A competição contará com várias fases, começando no final de julho e terminando com a grande final em 15 de setembro. Todas as partidas serão disputadas à noite, permitindo assim que mais espectadores possam comparecer e apoiar seus times favoritos.

Para Ronaldo Lopes e toda a equipe de gestão esportiva da Prefeitura de Penedo, esta competição é mais que um simples campeonato de futsal. É a reafirmação do compromisso da administração municipal com o esporte, a saúde e o bem-estar de todos os cidadãos de Penedo.