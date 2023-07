candidatos inaptos no TAF terão uma segunda chance

O concurso CBMERJ (Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro) anuncia que os candidatos considerados inaptos no primeiro TAF – Teste de Aptidão Física- terão uma segunda chance.

O resultado da primeira tentativa do Teste de Aptidão Física (TAF) já foi divulgado no portal da banca Instituto Universal de Desenvolvimento Social (IUDS).

De acordo com a banca, cerca de 1.100 pessoas foram aprovadas na primeira etapa e 920 estão inaptas e convocadas para a segunda tentativa. Já a segunda tentativa, será reaplicada no próximo domingo, 09 de julho.

Os candidatos deverão realizar o Teste de Habilidade Específica (THE), após o TAF.

Como foi o concurso CBMERJ?

O certame oferta 800 vagas: 670 para soldados e 130 para sargentos músicos. Os candidatos deveriam ter de 18 até 32 anos e contar com os seguintes requisitos:

condutor e operador de viaturas: nível médio completo e CNH nas categorias D e E.

pedreiro, bombeiro hidráulico, lanterneiro, lanterneiro (pintor de automóveis), serralheiro e borracheiro: curso de formação inicial e continuada ou qualificação profissional pelo MEC.

mestre-de-lancha: Carteira de Habilitação do Amador (CHA) na categoria mínima de Arrais-Amador.

demais especialidades: curso técnico na respectiva área, expedido por instituição reconhecida pelo MEC.

Os soldados devem receber o valor de R$2.791,72, fora as gratificações. Já os sargentos será o valor de R$5.056,46.

Concurso CBMERJ E PMERJ

O concurso CBMERJ e PMERJ (Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro e Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro) está em andamento. Ao todo serão 5 mil vagas para o Corpo de Jovens Voluntários.



Para Polícia Militar, serão contratados 3 mil voluntários. Já na Secretaria de Defesa Civil (Corpo de Bombeiros), serão 2 mil jovens.

A decisão foi oficializada por meio de assinatura de documento através do governador Cláudio Castro. O programa foi criado no dia 21 de junho.

Sobre o assunto, o governador destacou que esta é uma forma de somar com os trabalhos da corporação:

“Quero deixar muito claro que essa ferramenta jamais substituirá o policial militar e o bombeiro, que continuará a ser prestigiado pelo Governo do Estado. O Corpo de Jovens Voluntários vem para colaborar, para ajudar e melhorar o trabalho, gera benefícios tanto para os jovens como para a Administração Pública num setor vital e, consequentemente, para a sociedade em geral. O programa afastará muitos jovens do ócio e da ameaça de cooptação pelo crime organizado e promoverá a oportunidade para aproximar a sociedade de nossas corporações militares”

As oportunidades do concurso CBMERJ e PMERJ para o Corpo de Jovens Voluntários serão para o quadro administrativo, entretanto, ainda não se sabe sobre o quantitativo de vagas. A duração do programa será de um ano.

Regras dos concurso CBMERJ e PMERJ

Para entrar, o candidato precisa cumprir ter entre 18 e 29 anos. As vagas do concurso CBMERJ e PM são para ambos os sexos e o salário inicial é de R$ 2,6 mil. Entre os critérios do concurso estão:

jornada de trabalho de 40 horas;

remuneração de dois salários mínimos;

conclusão do nível médio ;

; estar em dia com as obrigações eleitorais;

saúde plena;

atestado de bons antecedentes;

entre outras exigências.

Sobre as avaliações, o processo seletivo será pensado juntamente com as secretarias. De antemão, também foi informado que o porte ou o uso de armas de fogo será vedado, além disso será proibido o exercício do poder de polícia durante a atividade a que foi designado.

PMERJ em andamento

Ao todo são 129 vagas temporárias para oficiais, cargo que exige o nível superior. As oportunidades são para medicina em várias especialidades.

Vale lembrar que as oportunidades são para:

Região Metropolitana do Rio e as cidades de Campos dos Goytacazes, Barra do Piraí, Cabo Frio, Angra dos Reis, Teresópolis e Resende.

Os interessados precisam comprovar graduação na área e cumprir faixa etária:

idade mínima de 18 anos e máxima de 35 anos.