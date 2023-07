Candy Spelling oferece ajuda à filha Tori em meio à separação de Dean McDermott

Ortografia Tori mãe de Doce diz que está do lado da filha quando se trata de terminar o casamento com Dean McDermott … e Mama Spelling nos disse que seu filho está bem.

Pegamos Candy do lado de fora da Hermes em Beverly Hills na sexta-feira com a estrela de “Million Dollar Listing Los Angeles” Josh Flagg e ela deixa claro – ela SEMPRE protegerá a filha, especialmente porque ela e Dean seguem caminhos separados.

Josh, que disse que viu Candy e Tori consertarem seu relacionamento no ano passado, espera que essa separação continue, nos dizendo que Tori é alguém que merece viver uma vida feliz … e ter Dean fora de cena, de acordo com Josh, é como isso agora pode se tornar uma realidade.

Você vai se lembrar, as coisas eram uma vez tenso entre Tori e sua mãe quando seu pai Aaron Spelling morreu em 2006 – quando ele deixou Tori uma lasca de sua propriedade $ 500 milhões. Candy também teve dificuldade em aceitar seu relacionamento com Dean, que se casou com Tori no mesmo ano.