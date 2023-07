Cantor country Ernest cai do palco abrindo para Morgan Wallen

Reproduzir conteúdo de vídeo



Morgan WallenA abertura de ‘s seguiu seus passos com uma queda no palco esta semana – mas esta saiu dos trilhos … ou nos trilhos, mais como.

cantor country Ernesto estava se apresentando antes do ato principal quinta-feira em St. Louis quando o tropeço aconteceu, e com base em um vídeo que o TMZ obteve … você pode ver como isso realmente aconteceu do nada.

Assista … o cara está dando autógrafos para as pessoas na primeira fila, e segue jogando rosas para a multidão. Foi demais, porém, porque o cara comeu merda.

Como você pode ver, a força com que ele arremessou a flor lançou seu corpo para a frente… e Ernest realmente caiu da beirada do palco direto para a barricada abaixo.

Ele postou imagens do BTS após o fato, e você pode ver que foi meio feio. Ele ficou bem emaranhado lá por um segundo – mas, surpreendentemente, ele voltou e parecia bem.



21/04/23

Tudo está bem quando acaba bem… o que se refletiu nos comentários que ele recebeu do próprio Morgan. MW escreveu, “Stuck the landing” – e outros artistas também gostaram, incluindo nelly dar Dierks Bentley … que se divertiram com a façanha.