CAOA anuncia novas vagas de emprego pelo Brasil

A CAOA, uma das maiores redes de concessionárias de veículos do Brasil, anunciou recentemente a abertura de diversas vagas de emprego em diferentes regiões do país. Com uma sólida reputação no setor automotivo, a empresa oferece aos seus colaboradores um ambiente de trabalho dinâmico, oportunidades de crescimento profissional e uma ampla gama de benefícios.

CAOA abre vagas de emprego em todo o país

A CAOA valoriza seus colaboradores e busca oferecer um pacote de benefícios atrativo, com o objetivo de promover o bem-estar e a qualidade de vida de sua equipe. Alguns dos benefícios disponíveis na empresa incluem:

Salário competitivo de acordo com o mercado;







Plano de saúde abrangente para o colaborador e seus dependentes;







Vale-refeição ou alimentação;







Vale-transporte;







Programas de desenvolvimento e capacitação profissional;







Oportunidades de crescimento e promoção interna;







Ambiente de trabalho colaborativo e motivador.

A companhia está divulgando um amplo leque de oportunidades de emprego em diferentes áreas. Confira abaixo algumas das vagas disponíveis:

Vendedor de veículos;







Consultor técnico;







Analista de marketing;







Auxiliar administrativo;







Técnico em mecânica;







Assistente de recursos humanos;







Gerente de vendas;







Recepcionista;







Estagiário de engenharia;







Auxiliar de serviços gerais;







Analista financeiro;







Supervisor de pós-venda;







Coordenador de logística;







Assistente de qualidade.

Veja, a seguir, como se cadastrar em uma das oportunidades.

Como se candidatar



As vagas estão sendo divulgadas no portal 123empregos, reconhecido por sua credibilidade e eficiência na intermediação de oportunidades de emprego. Para se candidatar, basta acessar o site e buscar por “CAOA” no campo de pesquisa. Ao encontrar a vaga desejada, o candidato pode enviar seu currículo diretamente pelo portal.

Sobre a empresa

A CAOA é uma empresa brasileira fundada em 1979, com sede em São Paulo. Atualmente, é considerada uma das maiores redes de concessionárias de veículos do país, representando marcas renomadas como Hyundai, Subaru e Ford. Com uma vasta experiência no setor automotivo, a empresa se destaca pelo seu compromisso em oferecer produtos e serviços de qualidade, bem como por sua atuação responsável e comprometida com a satisfação dos clientes.

Além das concessionárias, a companhia também conta com unidades de produção de veículos, incluindo uma fábrica em Anápolis (GO), onde são produzidos veículos da marca Hyundai.

