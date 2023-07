CAOA tem 37 vagas de emprego abertas pelo país

A CAOA, uma das maiores empresas automobilísticas do Brasil, anunciou hoje a abertura de diversas vagas de emprego em diferentes áreas para atuação em diversas cidades do país. Com uma trajetória de sucesso e reconhecimento no mercado, a empresa oferece oportunidades para profissionais talentosos que desejam fazer parte de uma equipe comprometida com a excelência e a inovação. Os candidatos selecionados terão a chance de trabalhar em uma empresa renomada e desfrutar de benefícios atraentes.

CAOA abre vagas de emprego em todo o país

A companhia destaca-se por proporcionar um ambiente de trabalho estimulante e recompensador, oferecendo diversos benefícios que valorizam seus colaboradores. Entre os atrativos disponíveis estão:

Plano de saúde abrangente para os funcionários e seus dependentes.







Vale-refeição ou alimentação para garantir que os colaboradores tenham acesso a refeições de qualidade.







Programas de desenvolvimento profissional para estimular o crescimento e aperfeiçoamento contínuo dos funcionários.







Ambiente de trabalho colaborativo, promovendo a troca de conhecimentos e ideias entre os membros da equipe.







Oportunidades de crescimento interno, valorizando a capacitação e ascensão profissional dentro da empresa.

A empresa disponibilizou vagas de emprego em diversas áreas para atuação em várias regiões do país. Confira abaixo algumas das oportunidades:

Analista de Marketing – São Paulo, SP.







Engenheiro de Produção – Anápolis, GO.







Técnico em Manutenção – Belo Horizonte, MG.







Analista de Recursos Humanos – Rio de Janeiro, RJ.







Consultor de Vendas – Brasília, DF.







Coordenador de Logística – Fortaleza, CE.







Analista Financeiro – Curitiba, PR.







Técnico em Eletrônica – Goiânia, GO.







Analista de Qualidade – Porto Alegre, RS.







Estagiário de Engenharia – Recife, PE.







Assistente Administrativo – Salvador, BA.







Supervisor de Produção – Manaus, AM.







Analista de Sistemas – Campinas, SP.







Mecânico Automotivo – Campo Grande, MS.

É importante ressaltar que os candidatos deverão cadastrar seus currículos para concorrer às vagas.

Como se candidatar

As vagas estão disponíveis no portal 123empregos, onde os candidatos podem encontrar mais informações sobre cada oportunidade e os requisitos necessários para cada cargo. Após analisar as vagas e escolher a(s) mais adequada(s) ao seu perfil, basta clicar no botão de candidatura e seguir as instruções para completar o cadastro e enviar o currículo para a CAOA.

Sobre a empresa

Fundada em 1979 pelo empresário brasileiro Carlos Alberto de Oliveira Andrade, a CAOA é uma das maiores redes de concessionárias de veículos do Brasil e se tornou um importante player no mercado automobilístico nacional. Com parcerias de sucesso com marcas automotivas renomadas, a empresa é conhecida por sua qualidade no atendimento ao cliente e pela oferta de veículos de alta performance e tecnologia.



Além das concessionárias, a companhia também é responsável pela importação e distribuição de marcas de automóveis mundialmente conhecidas, o que contribuiu para o seu reconhecimento e prestígio no setor automotivo. Ao longo dos anos, a empresa tem expandido sua atuação em diversas áreas relacionadas ao ramo automobilístico, como montagem de veículos e fabricação de componentes, demonstrando sua capacidade de inovação e adaptação às mudanças do mercado.

