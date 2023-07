Capa de Luke Combs de ‘Fast Car’ de Tracy Chapman gera discurso racista

Lucas Combs‘ capa do Tracy ChapmanO sucesso de ‘Fast Car’ tem dominado as paradas do país – mas em meio ao seu sucesso … alguns se perguntam se o racismo está em andamento no gênero.

Aqui está o negócio … acho que artigos foram publicados recentemente que se aprofundam neste tópico – incluindo um de WaPoque realmente deu início a esta conversa – e todos eles estão fazendo a mesma pergunta … por que TC não ressoou com o mesmo público que Luke tem ???

Como o cover de sucesso de Luke Combs de “Fast Car” de Tracy Chapman domina as paradas country, está trazendo algumas emoções complicadas em fãs e cantores que sabem que Chapman, como uma mulher negra queer, teria uma chance quase zero de alcançar essa conquista: https ://t.co/7pCIMW5F0N — Emily Yahr (@EmilyYahr) 13 de julho de 2023

A resposta em que muitos desses artigos parecem chegar é – depois de entrevistar os sujeitos, etc. – é que, ainda hoje, é difícil para os artistas negros se destacarem no país. E eles estão usando o exemplo de Luke colocando uma nova vida em “Fast Car” como sua exibição A para esse argumento.

Claro, ao chegar a essa conclusão… a palavra “racismo” está sendo muito usada.

Na verdade, a autora do artigo WaPo colocou de forma bastante sucinta na promoção de seu trabalho – escrevendo, “Como a capa de sucesso de Luke Combs de ‘Fast Car’ de Tracy Chapman domina as paradas country, está trazendo algumas emoções complicadas em fãs e cantores que saiba que Chapman, como uma mulher negra queer, teria uma chance quase zero de conseguir isso sozinha.”

Infelizmente para ela, não parece que a Internet está aceitando sua teoria pelo valor de face … e rejeitando a implicação de que “Fast Car” era uma música obscura que só agora está obtendo reconhecimento mainstream – ao mesmo tempo em que trollou WaPo como alcançando por indignação.

Eu sei que muitas pessoas no site são jovens demais para se lembrar dos anos 90, mas “Fast Car” de Tracy Chapman foi um grande sucesso e tocou no rádio a cada 10 minutos por cerca de meia década. Ela ganhou 3 grammys e o álbum foi 6x platina. Uma mulher negra queer cantando folk pode ter sucesso. https://t.co/Bed3krjg28 — Ryan James Girdusky (@RyanGirdusky) 15 de julho de 2023

Você pode ver como as pessoas estão reagindo para você, mas como muitos deles estão apontando … “Fast Car” foi um sucesso monstruoso quando foi lançado em 88 e ajudou Tracy a entrar na música, sem mencionar os elogios que se seguiram, incluindo Grammys e outros prêmios.

Mesmo comercialmente, a música matou … subindo em várias paradas ao redor do mundo e chegando ao 6º lugar na lista da Billboard Hot 100 na época. Resumindo … parece que as pessoas estão zombando da noção de que Tracy está perdendo / sendo desprezada em meio ao uso de Luke.

E como outros também estão esclarecendo … “Fast Car” não foi originalmente lançada como uma música country – e, talvez, a razão pela qual está crescendo na cena country agora é porque uma grande estrela country fez sua própria versão com ela . Isso também é conhecido como … uma capa cruzada.

Também agora estamos chegando a uma grande parte disso … ou seja, o fato de Tracy ter aplaudido Luke por sua capa – e, mais importante, a enorme quantidade de royalties que isso gerou para ela. .vendo como ela é a compositora original aqui.

“A versão de Combs gerou pelo menos $ 500.000 em royalties globais de publicação, estima a Billboard, com a maior parte indo para Chapman, que possui a parte dos escritores e do editor da música.” https://t.co/eYrVr0Xjz1 — Ângelo Young (@angeloyoung_) 8 de julho de 2023

@angeloyoung_

Tracy disse: “Nunca esperei estar nas paradas do país, mas estou honrado por estar lá. Estou feliz por Luke e seu sucesso e grato por novos fãs terem encontrado e abraçado ‘Fast Car'”. palavras … ela parece estar mais do que bem com isso.