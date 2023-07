Cara Delevingne defende desprezo por Martin Brundle no GP da Inglaterra

Martin Brundle os fãs não ficaram felizes depois Cara Delevingne o esnobou no grid — mas a modelo está se defendendo… dizendo que estava apenas cumprindo ordens.

A lenda da F1 que virou locutor estava em seu habitual programa de TV no Grande Prêmio da Inglaterra no domingo … andando pelo grid / tentando falar com pessoas famosas na câmera, pelo que ele se tornou famoso (de novo) ultimamente – especialmente dependendo de quem ele conseguir.