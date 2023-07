Cardi B é comparada a Milli Vanilli após lance de microfone

card b O lançamento do microfone durante uma apresentação ao vivo gerou muitos debates na internet – mas está tomando forma um que invoca uma infame dupla musical… Milli Vanilli .

Muitas pessoas notaram que depois que Cardi parou o show no sábado para você retalia contra uma mulher que jogou uma bebida nela da multidão … a música / música que ela estava cantando, ‘Bodak Yellow’, continuou, e muitos presumiram que Cardi estava apenas dublando.

Foi bastante perceptível … mas, obviamente, mais pessoas se concentraram no que estava acontecendo entre Cardi e a senhora – que parece ter sido atingida pelo microfone de Cardi (boa pontaria).

Agora, depois disso, as piadas estão voando às custas de Cardi… porque alguns trolls estão (falsamente) comparando-a a Rob Pilatus e Fab Morvan de Milli – que foram flagrados dublando em 1990 durante uma apresentação ao vivo. .quando o disco pulou no meio do show.