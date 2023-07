Carlee Russell admite que história de sequestro era falsa e pede desculpas à comunidade

Ele continua: “Minha cliente não deixou a área de Hoover quando foi identificada como uma pessoa desaparecida. Minha cliente não teve nenhuma ajuda, este foi um ato único. Minha cliente não estava com ninguém, ou não estava em um hotel com ninguém. Minha cliente pede desculpas por suas ações. Peça orações por Carlee enquanto ela aborda seus problemas e tenta seguir em frente, peça perdão.”

O advogado de Russell não deu mais detalhes em suas observações sobre um possível motivo para a fabricação dela. Ele está, no entanto, se reunindo com HPD ao lado de seu cliente para discutir os próximos passos.

Não está claro se as acusações serão arquivadas … Hoover PD diz que está adiando para o escritório do promotor distrital do condado de Jefferson nessa frente. Presumivelmente, ela poderia enfrentar uma punição séria por isso – muito dinheiro e recursos foram investidos na busca de 48 horas.

Como relatamos … esta saga foi questionada desde o início. Alguns sentiram que os fatos do caso não estavam se encaixando quando as informações começaram a vazar … especialmente quando Carlee apareceu do nada sábado à noite, com ela família insistindo ela havia sido sequestrada.