Carlee Russell é demitida do emprego no Alabama Spa após o mistério do ‘sequestro’

A semana ruim de Carlee Russell apenas piorou… porque ela acabou de ser demitida de seu emprego no Alabama.

Russell foi demitido na sexta-feira do Woodhouse Spa em Birmingham depois que suas alegações de ter sido sequestrada foram submetidas a um grande escrutínio desde que ela ressurgiu viva e bem há uma semana, de acordo com o New York Post.



13/07/23

Seu ex-chefe, Stuart Romadisse ao meio de comunicação … Os ex-colegas de trabalho de Russell estão furiosos com ela porque acham que podem ter sido enganados.

Rome disse que seus funcionários têm motivos para estar aborrecidos … eles estavam super ocupados no spa no sábado em que Russell desapareceu, mas ainda encontraram tempo para distribuir panfletos sobre suas preocupações com o bem-estar dela.

Policiais dizem que Carlee Russell pesquisou alertas Amber, filme 'levado' antes do desaparecimento



Além do mais, o spa recebeu um influxo de postagens negativas de trolls nas redes sociais, criticando a administração por contratar Russell, o que resultou em muitas críticas terríveis. Rome disse que os negócios agora estão tão ruins que ele está “apenas tentando manter as portas abertas”.

Rome também disse que seus funcionários passaram um dia inteiro excluindo os nastygrams e fechando as seções de comentários nas páginas da empresa no Facebook e no Instagram.



19/07/23 Departamento de Polícia de Hoover