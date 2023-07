Carlos Alcaraz derrota Nicolas Jarry em quatro sets para chegar às oitavas de final de Wimbledon

Carlos Alcaraz retorna às oitavas de final em Wimbledon e iguala seu melhor resultado no torneio.

a vitória sobre Nicolas Jarry6-3, 6-7(6), 6-3, 7-5, em 3 horas e 56 minutos permite-lhe entrar na segunda semana de competição.

Vale lembrar que a derrota do ano passado para sentidos de Jannikr veio no primeiro domingo, uma vez que o ‘Middle’ Sunday foi oficialmente eliminado.

O espanhol soma oito vitórias na grama, não à toa acaba de ser coroado no Queen’s Open 500, e ainda está na corrida para manter o número um do ATP ao final do torneio.

Ele mantém a vantagem de 80 pontos sobre Novak Djokovicseu adversário mais próximo, que agora é obrigado a chegar às quartas de final para recuperar a liderança do circuito.

Juan Carlos Ferrero aluno já venceu 12 vezes na grama em 14 partidas, o que lhe dá uma taxa de sucesso de 85%. Esses números são melhores do que no saibro (82,1) e no duro (75), mas com muito menos partidas.

Era alcarazterceira partida do jogador no All England Club e a segunda consecutiva em outros tantos dias, sem descanso, como foi o caso de Jarrydevido ao acúmulo de atrasos no programa por causa da chuva.

O mau tempo só deu tréguas na sexta-feira e hoje voltou a condicionar a acção com a catedral do ténis a fechar o tecto.

Os saques do gigante Jarry1,98 metros, parecia uma ameaça maior naquele novo habitat e fez 44 ases em duas partidas em Wimbledon.

Mas Carlitos é um dos melhores retornadores do planeta e estava pronto para provar isso.

O chileno entrava no evento como o jogador com maior progressão em 2023, em 1º de janeiro era o 152º e hoje é o 28º, um salto de 124 lugares e sua melhor classificação como profissional.

O crescimento do sul-americano esteve diretamente ligado aos resultados no saibro com títulos em Santiago do Chile e Genebra, mas no gramado de Halle ele já havia dado um aviso deixando Stefanos Tsitsipas baixo e para fora.

O único precedente entre os dois havia sido nas semifinais do Rio Open, no saibro, tão pouco ou nada valeu, embora naquela ocasião o jovem espanhol também tenha vencido.

O chileno pisava pela primeira vez na catedral do tênis e notou-se porque estava do lado errado na hora de ir para a troca de cadeira enquanto seu adversário, atrás dele, sorria.

alcaraz deu a primeira na partida com uma pausa no oitavo game, foi o suficiente para ele levar o set apesar das dificuldades permanentes que enfrentava do outro lado da rede.

JarryO treinador era um velho conhecido: César Fabregasex-membro da Academia Equelite.

Seu pupilo reagiu com uma primeira quebra que foi uma advertência antes de assinar o empate no placar e foi imbatível no saque.

Foi a primeira vez no torneio que Carlitos foi exigido ao máximo fisicamente e tenisticamente e foi difícil para ele vencer até mesmo seus saques.

Ponto de ajuste perdido

No meio, ele conseguiu voltar aos trilhos no segundo set, com dois break point na quinta rodada e, finalmente, veio de 3 a 0 e 4 a 1 para forçar o tiebreak.

Custou ao adversário, que prolongou perigosamente o desfecho da partida ao salvar um ponto para ir a dois sets a zero, com o favorito perdendo um chute de passe de forehand que acertou em posição forçada.

Jarry também conseguiu dois break points contra no segundo game do terceiro set. alcaraz escorregou em uma posição ruim em 1 a 0 e empatou e acabou de joelhos no gramado.

A diferença de quase oito anos entre os protagonistas começou a pesar nicolas já que ele voltou do nada para abrir uma vantagem de 3 a 0, mas o número um parou a rebelião a tempo.

A regularidade do jogador do Palmar nos ‘majors’ é demonstrada pelo fato de que para encontrar a última vez que não esteve nas oitavas de final é preciso voltar ao Aberto da Austrália 2022.

alcaraz torna-se o nono integrante da ‘Armada’ a chegar à quarta rodada da terceira maior do calendário.