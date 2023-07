Carlos Alcaraz elimina Muller e quer chegar às oitavas de Wimbledon sem pausa

Carlos AlcarazOs números do Barcelona na grama não param de crescer: 11 partidas disputadas e nove vitórias. A última delas aconteceu no quente quinto dia de Wimbledon contra Alexandre Müller6-4, 7-6(2) e 6-3, em 2 horas e 33 minutos.

O cabeça-de-chave joga amanhã, sem intervalo, contra o vencedor do jogo entre Nicolas Jarry e Jason Kubler. O melhor resultado do Alcaraz no torneio foi nas oitavas de final do ano passado.

Alcaraz, em seu retorno à quadra central do All England Club 369 dias depois, viu como a torcida lotou a quadra para homenageá-lo. O fato é que acaba de conquistar seu primeiro título no green no Queen’s, o que lhe permitiu somar sete vitórias em um habitat quase desconhecido para ele.

Andy Murray foi o último profissional a conseguir somar troféus nas duas provas mais importantes do circuito relvado da Inglaterra.

O espanhol fez a primeira bola parada no jogo de abertura. Ele escapou e Muller o enfrentou até o sétimo assalto. Nas oitavas, o espanhol disse chega.

Até então, a tática do francês de jogar tudo ou nada havia funcionado e seu imponente adversário não encontrava fluidez suficiente com o forehand.

O Alcaraz teve os três primeiros set points no nono jogo. Eles escaparam por causa dos pontos livres de seu oponente no saque. Foi no décimo jogo que ele assumiu a liderança.

Müller, 84º no mundo, não ia desistir e forçou a morte súbita. Ele ainda teve a chance de fazer 5-3 em seu saque. O tie break costuma ser vencido pelos melhores e o jogador do El Palmar é um deles.

“Vamos, vamos”, ele gritou enquanto olhava para seus fãs, todos parados ao lado do Royal Box. Martina Navratilova, com o maior número de coroas do torneio (9), estava balançando a cabeça em concordância. O espanhol chegou a sacar a 217 quilômetros por hora, ainda longe de seu recorde de 227 no Mutua Madrid Open do ano passado.