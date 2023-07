Carlos Alcaraz luta contra Berrettini e faz sua estreia nas quartas de final de Wimbledon

Carlos Alcaraz está escrevendo sua própria história, já que o murciano, aos 20 anos e 72 dias, se tornou nesta segunda-feira o jogador mais jovem nas quartas de final de Wimbledon desde Nick Kyrgios em 2014 (19 anos e 70 dias).

A tenista fez um exercício de escapismo ao sair da armadilha que Mateus Berrettini havia estabelecido para ele.

O italiano foi um adversário digno até dobrar o joelho, 3-6, 6-3, 6-3, 6-3, 6-3, 6-3, em três horas e 5 minutos.

alcaraz precisou de quatro match points para selar a vitória, com os nervos à mostra.

As partidas na grama são definidas por pequenos detalhes, como mostra o fato de que alcaraz teve dois break points no primeiro jogo e não conseguiu convertê-los.

Ele fez o terceiro na sétima rodada e também não o concretizou, pois o rival aproveitou seu saque imponente nos momentos de pressão máxima.

Berrettini acabou levando o primeiro set com uma pausa no oitavo game.

O italiano relembrou a forma de quando chegou à final de Wimbledon em 2021 e conquistou quatro títulos na grama: dois no Queen’s (2021 e 2022) e mais dois em Stuttgart (2019 e 2022).

“Mão forte”, afirmou o espanhol ao tentar neutralizar mísseis que chegavam a 217 quilômetros por hora.

Carlitos perdeu uma quarta opção de intervalo no início do segundo set, mas já havia começado a sacar e teve a sensação de estar à frente no placar.

Matteo chegou bem a tempo para Wimbledon porque havia desistido do Queen’s sem nem pisar nas quadras.

alcaraz manteve o ritmo de cruzeiro e seu oponente o acompanhou, mas finalmente o número um do mundo pegou o saque de Berrettini e disparou para 4-1.

o aluno de Juan Carlos Ferrero acertou na leitura de uma partida que se presumia ser uma batalha.

O romano desafiou o código de vestimenta do torneio, que exige que os jogadores usem todo branco, com tornozeleiras pretas.

Ele havia deixado de ser um problema na volta porque Carlitos havia aumentado a eficácia com os primeiros saques e o início do terceiro set se apresentava como decisivo porque as forças de ambos começaram a fraquejar.

O melhor tenista do planeta sabia disso e cerrou os dentes para receber o saque de Berrettini, pois tinha um 0-40 com 1-1 e duas vantagens.

Alcaraz abriu o placar com um chute que equivalia a uma passagem para as quartas de final.

A sua equipa, em pleno, impôs-se, e com razão, e ainda teve a posse de bola para fazer o 4-1.

O italiano estava agarrado à palha enquanto o espanhol aproveitava as duas primeiras quebras do terceiro set para o resto, com 5-3 e 15-40.

Ele converteu o terceiro após um forehand que viajou a 167 quilômetros por hora e começou a sacar no quarto set.

Matteo estava cambaleando e Carlitos parecia dar-lhe vida com duas faltas duplas consecutivas, mas ele conseguiu salvar aquela situação e pegou direto a estrada para a vitória.

A chuva deu trégua e o jogo foi disputado com a capota aberta, mas ninguém se levantou porque cada ponto era uma homenagem ao ténis.

No entanto, a quadra foi coberta para acender a luz artificial que permitiu o final do jogo enquanto o árbitro de cadeira fazia um aquecimento de três minutos.

Carlitos é o 13º membro da ‘Armada’ a ficar entre os oito primeiros em Wimbledon e o quarto jogador ainda ativo ao lado Rafael Nadal (8), Roberto Bautista (1) e Fernando Verdasco (1).

Os 13 espanhóis que chegaram às quartas de final de Wimbledon