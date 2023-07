Carlos Alcaraz para MARCA: Enquanto Nadal e Djokovic estiverem por perto, não haverá mudança de era

Carlos Alcaraz acordou fresca como uma margarida no dia seguinte a se tornar o novo rei de wimbledon. O espanhol, após receber um buquê de flores da Louis Vuitton, a última de seus nove patrocinadores, senta-se com MARCA para relembrar o momento mais feliz de sua curta carreira esportiva.

Você dormiu bem?

“Sim, a verdade é que dormi bem, mais relaxado do que na véspera da final.”

Qual foi a primeira coisa que você pensou quando se jogou no chão depois que Novak Djokovic errou o último arremesso?

“Não pensei nada, fiquei com a cabeça em branco. Fiquei em choque e só me joguei no chão como reação. Assim que levantei, queria ir para a minha família, para o meu time, dar um abraço neles , para comemorar com eles naquele pouco tempo que eu tinha. Foi um momento de choque.”

Você tinha alguma comemoração planejada que não pôde fazer?

“Sinceramente, não, o que quer que tenha acontecido na hora. Eu apenas me joguei no chão e fiz o croquete e foi assim que ficou.”

Juan Carlos Ferrero, seu treinador, comentou na véspera da final daquela sexta-feira que o aconselhou a não olhar para o celular. Você ouviu?

“Essa é a verdade. Sou um garoto de 20 anos que tem muitas coisas para melhorar, e uma delas é o telefone. Mas sim, eu estava mais afastado do que quando joguei as semifinais de Roland Garros.”

Você perdeu por 5 a 0 no primeiro set da final, viu como uma derrota difícil ou sempre manteve a fé?

“Não, eu tive fé porque é um ‘Grand Slam’ e foi uma partida longa e seria longa. Eu sabia que teria minhas chances e pensei que depois do primeiro set, eu tinha que aumentar o nível. Também é verdade que se eu tivesse perdido o segundo set, eu não estaria aqui agora. Mas eu acreditei em mim o tempo todo. Se eu perdesse, teria ficado tão orgulhoso de mim mesmo porque eu tinha um lenda na minha frente.”

Você comentou e repetiu que é um sonho realizado o triunfo na catedral do tênis.

“Sim, é verdade que sempre quis vencer em Wimbledon, mas não pensei que conseguiria tão jovem.”

Djokovic disse que nunca havia enfrentado alguém como você e que tem o melhor dos componentes dos ‘Três Grandes’. O que você pensa quando ouve isso?

“É incrível, louco, que ele diga que jogou contra lendas do tênis e fez partidas épicas com Nadal, Federer e outros jogadores. Que ele diga que não enfrentou alguém como eu é um grande elogio e isso obviamente me faz querer para continuar trabalhando e continuar melhorando.”

Você disse que aprendeu com o que aconteceu na semifinal de Roland Garros e isso foi visto na quadra

“Sim, sou um jogador diferente desde Roland Garros. Aprendi com o que aconteceu e abordei a partida de maneira diferente.”

Sua vitória em Wimbledon marca o início de uma nova era?

“Acho que não, acho que não porque enquanto eles estiverem jogando e estiverem ativos Rafa e Djokovic não será uma mudança de época. Em alguns anos, quando eles se aposentarem e não jogarem mais, o debate pode surgir novamente. Agora não é o momento. Ganhei por mim e pelo meu time, não para começar uma Era.”

É melhor jogar e vencer uma final de cinco sets em Wimbledon contra provavelmente o maior jogador da história?

“Sim, é verdade que é mais especial e vou recordar com ilusão. Sempre quis fazer este tipo de jogos em grandes estádios desde miúdo a ver aquelas grandes finais. Sempre quis fazer parte de a história dos torneios jogando esse tipo de partida.”

Você sabe quantas mensagens de parabéns você recebeu?

“Existem incontáveis. É realmente incrível.”

Houve algum que o deixou especialmente animado?

“Rafa, sempre que o Rafa te parabeniza, você fica especialmente emocionado porque no final das contas é o seu ídolo. Também fui parabenizado pelo Fernando Alonso, que é uma pessoa que admiro. Will Smith me surpreendeu ao me parabenizar. Meu amigo Jimmy Butler. .. Tem havido muitas mensagens que me deixaram feliz. Não quero deixar nenhuma delas de fora porque tem havido muitas lendas do esporte, artistas? Vi que Sebastin Yatra dedicou uma música para mim e disse “isso é para você. O fato de todas essas pessoas parabenizá-lo é emocionante.”

Nadal mandou uma mensagem direta para você?

“Sim, sim, ele me mandou uma mensagem. Primeiro, ele me enviou para me desejar sorte para a final e eu agradeço. Que alguém como ele, um ídolo da minha infância e ainda é, mande força e sorte para você o momento mais importante da sua vida, é algo para se admirar.”

O que ele disse para você?

“Parabéns pela vitória. Aproveite porque esses momentos são mágicos e únicos.”

Você não descansa e jogará no próximo fim de semana a Copa Hopman em Nice. Você está ansioso por isso?

“Sim, porque ainda terei alguns dias para descansar. A Copa Hopman é um novo torneio e estou ansioso por isso. Não estou acostumado a jogar esse tipo de evento, então, quando puder jogar, estou ansioso por isso e jogar pela Espanha é sempre bom.”

O que Djokovic disse para você na rede no final da final?

“Ele me deu os parabéns e que eu merecia. Também fiquei em choque naquele momento.”

Você ficou arrepiado quando saiu para a varanda do All England Club para levantar o troféu?

“Fiquei arrepiado quando vi tantas pessoas aplaudindo. Vi tantos vencedores fazerem a mesma coisa e disse a mim mesmo: ‘Quero ser esse homem. Quero ser a pessoa que levanta o troféu na frente de as pessoas’. É muito bom comemorar com as pessoas que têm apoiado você por duas semanas.”

Que lição você tira deste Wimbledon?

“Que estou fisicamente e mentalmente pronto para jogar partidas épicas com grandes lendas e em grandes palcos.”

Qual lembrança do torneio você gostaria de ter em casa?

“A foto da festa com minha família.”