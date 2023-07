Carro voador inspirado em De Volta para o Futuro obtém aprovação da FAA pela primeira vez na história

A Alef Aeronautics apresentou o primeiro carro voador a ter autorização da Federal Aviation Administration para realizar testes a serem realizados antes da data de entrega estimada para 2025.

Jim Dukhovny, da empresa CEO revelou que o “Modelo A” é um veículo inovador, pois é a primeira empresa na história a receber a Certificação de Aeronavegabilidade concedida pela FAA.

O Modelo A é o primeiro veículo voador a receber a aprovação da FAA

O veículo é colocado em uma rota de trânsito específica, e limita o espaço aéreo em que pode voar, após a certificação do FAA, o veículo também deve cumprir Administração Nacional de Segurança Rodoviária e de Trânsito regulamentos.

Jim Dukhovny afirmou que “O significado histórico disso não pode ser exagerado, embora tenha havido pioneiros como Terrafugia, Paul Moller e Henry Ford, esta é a primeira vez que um veículo, no sentido tradicional (estaciona e dirige como um carro, funciona como um carro, parece um carro), recebeu permissão para voar.“

Ele acrescentou que “Também é importante que Alef seja o primeiro carro elétrico que recebeu permissão para voar. E, por último, mas não menos importante, a capacidade de decolagem vertical é fundamental para a concepção da maioria das pessoas de um ‘carro voador’..'”

de Alef “Modelo A”já está disponível para pré-encomenda e sua entrega é estimada para 2025e as pessoas interessadas no modelo que acomoda duas pessoas podem esperar gastar cerca de $ 300.000.

O veículo é 100% elétrico e pode dirigir em vias públicas, tornando-o um veículo de última geração que pode ter possibilidades de decolagem e pouso vertical.

o carro é um Veículo de baixa velocidade e pode atingir uma velocidade máxima de 25 milhas por hora em uma estrada pavimentada regular, porém, pode atingir uma velocidade maior quando está no ar.

Alef abriu sua pré-venda foi aberta e os clientes podiam entrar na lista de espera com um mínimo de $ 150 e outros que pagaram $ 1.500 conseguiram uma vaga prioritária no Modelo A entrega.

Influência De Volta Para o Futuro

De acordo com Jim Dukhovny, ele se inspirou em Marty McFly e Doc, que trouxeram o Delorean para a tela com base no que as pessoas estavam prevendo “Durante uma das palestras de ficção científica, falou sobre como os carros voadores são finalmente possíveis em 2015,”.