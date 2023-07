CARROS COM ESSAS PLACAS PODEM LEVAR MULTA

O Brasil permanece na lista de países que emitem mais penalidades no trânsito. Essa prática, repudiada por diversos condutores, traz mais uma série de possíveis sanções em julho. Mas, quais motoristas se atentar às suas placas a fim evitar complicações com multa?

Os veículos registrados no Rio Grande do Sul que têm placas terminando em 6, 7, 8, 9 e 0 devem efetuar a quitação da taxa do licenciamento até o último dia do mês. Contudo, a regularização dos automóveis envolve tanto essa taxa quanto o acerto do IPVA e outras eventuais infrações cometidas pelos motoristas, como multa, caso existam.

Autuação e multa para condutores do Rio Grande do Sul que não quitarem o IPVA e a taxa de licenciamento

Se não conseguirem quitar os valores devidos, os condutores serão autuados devido a essa situação. Conquanto, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran/RS) assegurou que um licenciamento completo é alcançado apenas se o proprietário não tiver nenhuma pendência relacionada ao seu veículo.

Para efetuar o pagamento e evitar a multa, o Detran/RS orienta os motoristas a utilizar os serviços dos bancos parceiros, como:

Banco do Brasil;

Bradesco;

Banrisul;

Sicoob;

Sicredi;

Caixa Econômica Federal.

Outra opção é realizar a quitação através de aplicativos, Whatsapp e internet banking. O valor da taxa atual é de R$ 90.

Caso o pagamento não seja efetuado, os condutores estarão infringindo o Art. 230 do Código de Trânsito Brasileiro, o que resulta em uma infração gravíssima. Consequentemente, será aplicada a multa de R$ 293,47, com sete pontos registrados na CNH. Finalmente, o veículo poderá ser retido nos pátios do Detran.

Os motoristas podem ser multados por dirigirem usando chinelo?

Segundo o Código Brasileiro de Trânsito, mais precisamente o artigo 352, é proibido conduzir utilizando calçados que não estejam firmemente presos aos pés. Portanto, dirigir usando chinelos não é permitido, uma vez que o pé do motorista não fica adequadamente estável. Essa infração é considerada média.

No momento, os motoristas flagrados dirigindo com chinelo perdem alguns pontos na CNH e devem pagar multa. Quanto aos pontos, quatro são descontados na CNH. Já a multa estipulada é de R$ 130,16.



Desse modo, sapatos que não ofereçam firmeza nos pés não devem ser utilizados ao volante. É proibido quaisquer tipos de sandália ou chinelo. Além disso, a legislação também proíbe o uso de salto alto nessas condições.

Em contrapartida, a lei permite que o condutor dirija descalço. Aqueles que dirigem um carro têm essa opção sem problemas, no entanto, os motociclistas não desfrutam dessa liberdade. No entanto, mesmo que não seja proibido, é sempre recomendado utilizar um calçado adequado, priorizando a aderência e a segurança.

Golpe das multas falsas: cuidado!

Um novo tipo de golpe tem prejudicado os condutores de São Paulo. Criminosos estão enviando boletos falsos de multas através de e-mails e pelos Correios para os domicílios dos motoristas da cidade.

O Detran-SP alerta que os motoristas precisam ficar atentos ao tipo de correspondência ou e-mail que recebem. Nenhum órgão responsável por registrar uma multa de trânsito diretamente ao veículo, e não ao condutor, tem permissão para enviar o boleto de pagamento da infração de forma direta.

De acordo com a instituição, o proprietário do veículo deve primeiro receber uma autuação, possibilitando que ele indique o verdadeiro condutor responsável pela infração. Esse documento contém um prazo limite para que a informação seja enviada ao órgão emissor da multa. Somente após o término desse prazo é que será enviada a notificação de penalidade, que inclui o boleto de pagamento.

O Detran-SP recomenda que, antes de efetuar o pagamento da multa, o proprietário do veículo acesse o site do órgão. Assim, conseguirá verificar se existem infrações de trânsito registradas em seu nome. Essa consulta pode ser realizada através do número da placa ou do Renavam (Registro Nacional de Veículo Automotor).

O órgão de trânsito enfatiza a importância de os motoristas suspeitarem de boletos falsos de multas. Caso isso ocorra, devem verificar o órgão de trânsito indicado no documento e confirmar a autenticidade com a respectiva entidade.

O Detran-SP informou em comunicado que investe constantemente em recursos tecnológicos para garantir a segurança. Com isso, evita vazamento de informações dos condutores registrados em sua base de dados no estado.