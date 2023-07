Carson Wentz, sem equipe, ainda enfrenta incertezas da NFL à medida que a temporada de 2023 se aproxima

Taqui são menos do que 50 dias para ir até o início da temporada 2023 da NFL e o quarterback Carson Wentz ainda está sem time.

Wentz ganhou as manchetes recentemente depois de compartilhar uma foto de uma viagem de caça ao Alasca, na qual ele é visto com um Urso preto ele derrubou usando um arco e flecha. Wentz chamou a caça de “lista de desejos” item.

A ex-escolha nº 2 do Draft da NFL foi liberada pelo Washington Commanders em Fevereiro depois de apenas uma temporada. Ele também havia feito parte do Indianapolis Colts para o campanha 2021.

Wentz entre os principais agentes livres da NFL

Wentz, que venceu o Super Bowl em 2018 enquanto se machucava com o Philadelphia Eagles, se viu em uma queda de produtividade e, consciente de seu status atual, está aberto para se juntar a um time como reserva.

Relatórios de vários NFL insiders afirmam que as equipes demonstraram interesse em trazer o veterano de 30 anosmas nenhuma oferta concreta foi tornada pública.

Também foi relatado que Wentz vem treinando com o técnico Jon Gruden com o objetivo de aumentar suas chances de jogar na próxima temporada.

Wentz’ último contrato com o Comandantes era um contrato de 4 anos Vale a pena $ 128 milhões de dólaresmas o negócio foi estruturado para oferecer a saída do time após uma temporada caso as coisas não dessem certo.

Outro agentes livres ainda esperando para se juntar a uma equipe em 2023 incluir os gostos de Odell Beckham Jr.., Jarvis Landri, Júlio Jones, Frank Clarke Ndamukong Suh.

Mais um aby a caminho da família Wentz

Mesmo com todas as incertezas em torno de sua carreira profissional, Carson Wentz e a esposa dele madison têm muito a comemorar, pois anunciaram recentemente que estão esperando seu terceira menina ainda este ano.

carson fez o anúncio em seu Instagram página por meio de uma sessão de fotos em que a família é vista posando junta em sua casa.

O casal, que se casou em 2018já tem duas filhas: Hadley Jane (3) e Hudson Rosa (20 meses).

Wentz legendou o post de anúncio com um legenda divertida onde ele zombou de sua calvície dizendo: “Estamos muito gratos por Deus ter nos abençoado com… outra MENINA chegando em breve! Mal posso esperar para ver todas as aventuras que estão por vir para essas meninas e a rapidez com que o pai pode perder o cabelo.”