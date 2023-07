Cartão CalFresh EBT: Você pode sacar todo o seu dinheiro ao mesmo tempo?

CalFresh é um dos tipos de benefícios governamentais mais amplamente utilizados no Estados Unidos da América e é por isso que muitas vezes há tantas perguntas que precisam ser respondidas sobre isso.

Como parte de CalFreshvocê pode obter o que é chamado de Cartão EBT para fazer suas compras de alimentos na loja. Este cartão também pode ser usado para saques em caixas eletrônicos.

Detalhes sobre o saldo do seu cartão EBT

Há algumas coisas muito importantes a serem lembradas sobre como você pode usar seu cartão EBT. A seguir estão as orientações oficiais sobre como seu saldo funciona em um cartão EBT:

Salve seus recibos para saber o saldo da sua conta.

Verifique o saldo da sua conta antes de ir às compras.

Você pode retirar todo o saldo da sua conta em dinheiro de um caixa eletrônico ou POS em um dia. No entanto, dependendo dos limites do ATM ou POS, pode ser necessário fazer mais de uma transação.

Você pode verificar o saldo da sua conta em www.ebt.ca.gov.

É sempre importante lembrar que alguns caixas eletrônicos cobram suas próprias taxas para sacar dinheiro e é melhor evitá-las, se possível, como é o caso de saques monetários normais.

Depois de fazer quatro saques em dinheiro em um mês em um caixa eletrônico ou POS, cada saque adicional em caixa eletrônico custará 80 centavos.

As outras máquinas a ter em atenção são as máquinas POS, e os conselhos para a sua utilização são os seguintes:

Use uma máquina de PDV para comprar comida com sua conta de benefícios do vale-refeição ou obter benefícios em dinheiro.

Nunca será cobrada nenhuma taxa de qualquer tipo pelo uso dos benefícios do vale-refeição.

A loja pode cobrar uma sobretaxa para receber dinheiro se você não fizer uma compra. Pergunte à loja sobre sua política.