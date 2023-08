Cartão de crédito do Santander oferece até 20.000 milhas de bônus; Veja qual

Aqueles que estão considerando solicitar o cartão de crédito AAdvantage do Santander terão a última chance de aproveitar a promoção especial que oferece até 20.000 milhas bônus no programa AAdvantage. No entanto, é importante informar que a promoção termina nesta segunda-feira (31).

Para participar dessa vantagem única, basta solicitar o cartão de crédito Santander AAdvantage até o dia 31 de julho de 2023 e cumprir a meta de gastos estabelecida até o dia 31 de agosto de 2023. Ao fazer isso, o cliente será recompensado com até 20.000 milhas bônus no prestigiado programa de fidelidade AAdvantage.

Conheça o programa de fidelidade

As companhias aéreas têm encontrado sucesso através dos programas de fidelidade, uma estratégia que, surpreendentemente, tem mais de quatro décadas de existência, apesar de muitos acreditarem que foram criados apenas recentemente. O pioneiro nessa área foi o AAdvantage, estabelecido em 1981, e que hoje é reconhecido como um dos maiores e mais prestigiados programas internacionais.

A popularidade do AAdvantage deve-se a diversos fatores, entre eles uma ampla malha aérea com mais de 1.000 destinos e parcerias estabelecidas com diversas companhias aéreas. Essa rede possibilita aos participantes a utilização de suas milhas para viajar para uma variedade de lugares. Além disso, os membros podem acumular pontos de diversas maneiras, seja através de viagens realizadas, compras em lojas parceiras, multiplicadores de milhas e outras opções disponíveis.

Uma das maiores vantagens dos programas de milhas é a possibilidade de resgatar os pontos acumulados em passagens aéreas, muitas vezes possibilitando viagens inteiramente gratuitas ou com grandes descontos. Isso permite que os participantes explorem novos destinos e tenham experiências que talvez não fossem possíveis de outra forma.

Os programas de milhas frequentemente estabelecem parcerias com outras empresas, como hotéis, locadoras de carros e lojas, permitindo que os membros acumulem pontos não apenas por viagens, mas também por outras atividades do dia a dia. Além disso, podem surgir ofertas exclusivas e promoções especiais para os participantes do programa.

Em suma, os programas de fidelidade com milhas oferecem inúmeras vantagens para os clientes, tornando-se uma forma inteligente de otimizar gastos e aproveitar benefícios exclusivos. Seja para viajar, desfrutar de upgrades ou resgatar produtos, esses programas representam uma oportunidade valiosa para aqueles que buscam maximizar suas experiências e economizar em suas jornadas.

Instruções para solicitar o cartão

Como já dito anteriormente, o Santander está oferecendo uma promoção imperdível, proporcionando a chance de ganhar até 20.000 milhas bônus. Para participar, basta solicitar o cartão de crédito AAdvantage da instituição financeira. Saiba como solicitar o cartão:

Acesse a página da promoção na plataforma do Santander

Escolha uma das opções de cartão e clique em “Solicitar Cartão”.

Siga os passos indicados para fazer a solicitação do cartão.

Cada uma das opções de cartões disponibilizadas pelo Santander oferece uma quantidade de milhas bônus. Com o Cartão AAdvantage Black, os consumidores acumulam 20.000 milhas bônus ao realizar R$ 6.000,00 em compras até 31/08/2023. Já o Cartão AAdvantage Platinum oferece 10.000 milhas bônus para quem atingir R$ 2.500,00 em compras até 31/08/2023.

Por fim, o Cartão AAdvantage Gold proporciona 7.000 milhas bônus ao alcançar R$ 1.000,00 em compras até 31/08/2023. Mais informações sobre as modalidades de cartão de crédito podem ser obtidas nos canais oficiais do Santander.