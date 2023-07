Cartão de gastos Medicare Flex: quais são os principais requisitos para obter o seu?

Cartões Flex Medicare, também conhecidos como cartões senior flex, têm feito barulho com suas promessas de cobrir itens medicamente necessários em lojas de conveniência do dia a dia. No entanto, é importante esclarecer alguns equívocos em torno dessas cartas. Neste artigo, vamos explorar o que Cartões Flex Medicare são, quem os oferece e os principais requisitos que você precisa cumprir para obter seu próprio cartão.

Cartões Flex Medicare são cartões de débito que fornecem aos beneficiários a possibilidade de comprar equipamentos médicos e itens necessários. Esses cartões geralmente estão vinculados a uma conta de gastos flexível, que é um benefício vinculado a planos de saúde qualificados em todo o país. Isso é crucial observar que esses cartões não são distribuídos pelo governo federal Programa Medicaremas sim por particulares Vantagem do Medicare planos.

A distribuição de cartões flex não é muito difundida entre Planos Medicare Advantage. Apenas uma pequena porcentagem dos planos em todo o país oferece esse benefício. Assim, é essencial morar em uma área onde pelo menos um desses planos esteja disponível e se inscrever durante um período de qualificação Período de inscrição no Medicare. Para ser elegível para um cartão flexível, você deve ter uma política de participação em um Vantagem do Medicare plano que oferece esse benefício.

Um equívoco comum sobre os cartões flexíveis é que eles podem ser usados ​​para cobrir despesas diárias, como mantimentos, aluguel ou contas de luz. No entanto, isso não é inteiramente verdade. cartões flexíveis são um benefício adicional para Vantagem do Medicare planos e destinam-se estritamente a despesas médicas elegíveis. Eles não podem ser usados ​​para despesas gerais de vida.

Protegendo seu cartão Medicare Advantage Flex

Para solicitar um cartão de débito pré-pago oferecido por um Plano Medicare Advantagevocê precisa seguir estas etapas gerais:

Pesquise os planos Medicare Advantage em sua área: Comece pesquisando os planos Medicare Advantage disponíveis em sua região. Você pode usar a ferramenta Medicare Plan Finder no site oficial do Medicare ou consultar um agente de seguros licenciado para obter assistência na comparação de planos.

Pesquise os planos Medicare Advantage em sua área: Comece pesquisando os planos Medicare Advantage disponíveis em sua região. Você pode usar a ferramenta Medicare Plan Finder no site oficial do Medicare ou consultar um agente de seguros licenciado para obter assistência na comparação de planos.

Inscreva-se em um plano Medicare Advantage: Depois de identificar um plano que oferece o benefício do cartão flexível, você pode se inscrever durante o período de inscrição anual do Medicare (AEP) entre 15 de outubro e 7 de dezembro de cada ano. Como alternativa, você pode se qualificar para um Período de Inscrição Especial (SEP) se passar por um evento de vida qualificável, como mudança ou perda de sua cobertura atual.

Receba seu cartão de débito pré-pago: Depois de se inscrever em um plano Medicare Advantage que oferece um cartão de débito pré-pago, você receberá o cartão pelo correio. O cartão pode vir pré-carregado com uma quantia predeterminada de dinheiro ou exigir ativação antes do uso.

Use o cartão de débito pré-pago para despesas elegíveis: O cartão flex pode ser usado para pagar despesas qualificadas relacionadas à sua saúde e bem-estar, como copagamentos, franquias e medicamentos de venda livre. É importante se familiarizar com as despesas cobertas, quaisquer restrições e limites de gastos consultando o administrador do plano ou o emissor do cartão.

Se você tiver alguma dúvida sobre como solicitar um Vantagem do Medicare plano ou o benefício do cartão de débito pré-pago, é recomendável entrar em contato com o administrador do plano ou o emissor do cartão para obter orientação e esclarecimentos.