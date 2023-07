Cartão EBT: Os agricultores locais tomam EBT?

Did você sabe que pode usar Benefícios do SNAP em seu mercado de agricultores locais? Não só você pode obter alimentos saudáveis ​​em mercearias, mas os mercados de agricultores também estão na lista. Os mercados de agricultores são uma ótima opção para os beneficiários do SNAP.

Você pode encontrar alimentos nutritivos, apoiar a economia local e até fazer novas conexões. Além disso, alguns mercados podem lhe dar dinheiro extra para gastar. Para localizar um mercado de agricultores que aceite SNAP em sua área, confira o Diretório Nacional de Mercado de Agricultores.

Nas feiras livres, você pode comprar quase tudo com o seu FOTO benefícios. Carnes frescas, aves, frutas, vegetais, pães, massas, queijos – vale tudo. Apenas um alerta, alguns itens como flores, refeições quentes preparadas e sabonetes artesanais são exceções. Mas, no geral, os mercados de agricultores são um lugar fantástico para obter alimentos locais frescos.

Como você pode usar seus benefícios do SNAP?

É fácil usar os benefícios do SNAP em um mercado de agricultores. Simplesmente encontre a tabela de informações quando chegar, informe-os de que deseja usar seus dólares SNAP e tenha seu cartão EBT preparar. Eles vão passar o cartão e dar-lhe fichas (ou scrip) para usar. Cada token geralmente representa um dólar SNAP. Lembre-se, os tokens não expiram, mas não podem ser trocados.

Diferentes mercados de agricultores podem ter métodos de pagamento alternativos. Alguns usam um sistema de recibo onde você compra primeiro, obtém um recibo e paga com seu cartão EBT. Outros têm fornecedores que aceitam cartões EBT diretamente em seus estandes.

Aqui está um bom negócio: alguns mercados de agricultores oferecem uma Programa de incentivo de correspondência. Eles correspondem aos dólares que você gasta, até um determinado valor. Por exemplo, você pode obter $ 20 em mercadorias por apenas $ 10 de seus dólares SNAP. Nem todos os mercados têm este programa, por isso vale a pena verificar com o seu mercado local.

O que exatamente é um benefício do SNAP?

Caso você esteja se perguntando, FOTO é um programa federal que ajuda indivíduos e famílias a terem acesso a alimentos saudáveis. É especialmente útil para adultos mais velhos como Pamela, que dependem de um pequeno pagamento do Seguro Social. Quando ela descobriu que era elegível para o SNAP, foi um grande alívio.

Portanto, da próxima vez que estiver pensando em usar os benefícios do SNAP, considere visitar um mercado de agricultores. Você obterá alimentos frescos, apoiará os fornecedores locais e se divertirá muito enquanto faz isso.