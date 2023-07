Cartrom CONTRATA PESSOAS em DOIS estados

A Cartrom, indústria de embalagens, que atua mais especificamente na conversão de caixas e acessórios de papelão ondulado, está contratando novos funcionários no Sul do país. Desse modo, antes de falar mais sobre a marca, confira quais são os cargos disponibilizados:

Assistente Administrativo – Curitiba – PR – Efetivo;

Auxiliar Administrativo – Curitiba – PR – Efetivo;

Auxiliar de Produção – Curitiba – PR – Efetivo;

Auxiliar de Produção – Estância Velha – RS – Efetivo;

Banco de talentos – Administrativo e Manufatura – Estância Velha – RS e Curitiba – PR;

Zelador (a) – Estância Velha – RS – Efetivo.

Mais sobre a Cartrom

Sobre a Cartrom, é válido destacar que estamos falando de uma indústria de conversão de caixas e acessórios de papelão ondulado e de sistemas híbridos de embalagens, que oferece ao mercado soluções competitivas e inteligentes para a proteção e o acondicionamento dos mais variados tipos de produtos.

Desde a sua fundação, em 1989, a Cartrom investe em tecnologia para criar produtos e serviços com a qualidade exigida pelos seus clientes, contando com um parque fabril de última geração e uma equipe de colaboradores que se mantém continuamente treinada e atualizada.

Além disso, diretrizes estratégicas fundamentam as ações dos Grupos de Gestão Cartrom, que analisam o desempenho da empresa através de indicadores, viabilizando a evolução permanente na tomada de decisões com o objetivo de criar valor ao cliente. Tudo isso consolida um modelo de gestão de excelência tornando-se referência positiva no segmento de embalagens.

Como se inscrever?

Como você já pôde ver a lista de cargos da Cartrom, para enviar o seu currículo basta acessar a página do 123empregos. Por lá, tudo o que você precisa fazer é verificar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

Sendo assim, para não perder nada sobre as principais notícias e as vagas de empregos do nosso país, é só acessar o Notícias Concursos!