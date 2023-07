Casal poderoso noivo da WNBA brilha dentro e fora da quadra

Casal poderoso da WNBA DeWanna Bonner e Alyssa Thomas do Sol de Connecticut tornou-se apenas o segundo par de companheiros de equipe pontuar 30 pontos e um triplo duplo no mesmo jogo.

Mesmo que a Sol acabou perdendo para o Washington Lynx por uma pontuação de 83-87, bonner tornou-se o primeiro jogador na história da WNBA pontuar Mais de 30 pontos e mais de 5 rebotes em jogos consecutivos após a idade de 35.

Por outro lado, Thomas também conseguiu outro desempenho de destaque, levando-a 4º triplo-duplo da temporada.

O noivado de DeWanna e Alyssa

O casal, que começou a namorar em 2020anunciou sua noivado para o mundo em 21 de julho com uma articulação postagem no Instagram que eles legendaram com “PARA SEMPRE”.

Na fotografia, alyssa é visto ajoelhado em um joelho na frente de um surpreso conselho. O casal parece estar em um parque cercado por velas e flores.

O noivado aconteceu horas depois de ambos começarem no jogo All-Star da WNBA em Las Vegas.

O casal começou a namorar em 2020 durante a bolha da WNBA durante a Covid e oficializou o relacionamento um ano depois.

Casal poderoso da WNBA

Ambos os jogadores estão na 10 melhores de jogadores mais bem pagos na WNBA considerando apenas seus salário base.

alyssaquem é 31 e nela 10ª temporada na liga, tem um salário de $ 212.000 um ano.

Seu companheiro, que já 2 campeonatos (com o Fênix Mercúrio) em 15 temporadas na WNBA é o quinto da lista com um salário de $ 234.350.

Ambos os jogadores tiveram excelentes carreiras universitárias e entraram no WNBA como cinco melhores escolhas no Rascunho. alyssa em 4º pelo Liberdade de Nova York mas foi negociado um dia depois para o Sole conselho5 ª pelo Mercúrio.