CASTIGO! Sudeste e Sul do país sofrem com frio e motivo ASSUSTA

Devido à recente chegada de uma frente fria, que está atualmente afetando a região Sul do país, os habitantes dessa área terão dias com bastante frio e sem umidade. Em contrapartida, esse fenômeno meteorológico continua avançando e pode resultar em precipitações irregulares e breves entre o norte de Santa Catarina e certas partes do Paraná. No entanto, essas chuvas não serão volumosas, diminuindo assim as chances de causar problemas significativos.

No Sudeste, a frente fria pode ocasionar pancadas de chuva ao longo desta quarta e quinta-feira, na região litorânea leste. Ainda assim, as quantidades de chuva serão modestas e podem ocorrer a qualquer momento durante o dia, mesmo assim, ocasionando frio. Por outro lado, o tempo permanecerá estável nas regiões oeste de São Paulo e oeste e norte de Minas Gerais.

Uma situação semelhante é esperada no Centro-Oeste, onde uma massa de ar seco continua prevalecendo. Portanto, embora haja previsão de tempo estável na maior parte da região, o extremo sul do Mato Grosso do Sul pode experimentar chuvas isoladas devido à influência de uma massa de ar polar em avanço.

E quanto ao Norte e Nordeste?

No Norte, o tempo permanecerá estável no Acre, Rondônia, Tocantins, na metade sul do Amazonas e na metade sul do Pará. Além da ausência de chuvas, o calor e a luz solar serão intensos nessas áreas. Na metade norte da região, poderão ocorrer chuvas rápidas e leves, resultado da presença de distúrbios tropicais.

A mesma condição de céu claro será predominante no Nordeste, abrangendo a maior parte da região. A exceção será para as áreas próximas ao litoral, onde são esperadas chuvas causadas pela combinação de calor e umidade. Podem ocorrer pancadas isoladas e fracas.

Previsão do tempo com frio para os próximos dias

Com o fortalecimento da frente fria, pode ser que ocorram geadas durante a semana no Rio Grande do Sul, com a chance de se estender até o sul de Santa Catarina. Assim, o frio continuará afetando toda a região Sul. No entanto, o centro de alta pressão atmosférica começará a se mover na direção do oceano no meio da semana, prolongando, assim, o período de frio.

Dessa forma, mesmo com a frente fria se afastando do oceano, ainda haverá chances de chuva, principalmente no leste do Sudeste. No entanto, essas chuvas devem ser irregulares e leves, com menores chances de causar transtornos. A exceção será para o Rio de Janeiro nesta quarta-feira, dia 19, onde são esperadas chuvas significativas ao longo do dia.

Por fim, na metade norte do país, ocorrerão chuvas rápidas, intercaladas com períodos de sol intenso e calor, sem grandes acumulações de precipitação.

Variações térmicas na região Sul: do frio à estabilidade



A região Sul brasileira enfrentará a semana que apresenta variações térmicas bem notáveis. Na última segunda-feira (17), algumas localidades do Rio Grande do Sul experimentaram temperaturas máximas que ficaram próximas a 10°C, enquanto na Serra de Santa Catarina os termômetros chegaram a registrar valores abaixo de 0°C. Já na terça-feira (18), ocorreu uma queda ainda maior nas temperaturas.

Mas, até o fim da semana, a situação sofrerá uma mudança significativa, pois as temperaturas subirão novamente. Com isso, os termômetros atingirão os 30°C, bem como poderão ultrapassar a marca na maior grande parte desta região.

O contraste térmico é resultado da presença do ciclone extratropical que está distante da costa brasileira. Contudo, ele trouxe consigo ar polar para o continente, ocasionando temperaturas extremas, como -22,5°C que a Argentina registrou.

Bloqueio atmosférico

Hoje, quarta-feira (19), o ar frio se deslocará na direção do oceano no Sul, ocasionando o bloqueio atmosférico. Isso impedirá que ciclones ou frentes frias cheguem mais perto.

No Sudeste, a frente fria provocará instabilidade nas partes litorâneas do Vale do Ribeira, São Paulo, bem como Vale da Paraíba durante a semana. Mas, mesmo assim, não há previsão de quedas abruptas de temperatura. Nas outras regiões do Brasil, como Nordeste, Centro-Oeste e Norte, o ciclone não exercerá uma influência significativa nas condições climáticas.