Cat Zingano: Cris Cyborg ‘meio que se transformou em um valentão desajeitado’

A maneira mais educada que Cat Zingano pode caracterizar seu relacionamento com a campeã peso-pena do Bellator, Cris Cyborg, é esta: “Ela não é minha pessoa favorita”.

Isso resume todas as “coisas realmente esquisitas e assustadoras” que Zingano disse que Cyborg disse e fez desde que se tornou uma candidata ao cinturão dos penas.

“É uma chatice, porque eu realmente a respeitei por muito tempo, e conhecíamos algumas pessoas muito próximas e amigos e relacionamentos semelhantes, e eu realmente não sei o que ela está tentando fazer com seu legado agora”, disse Zingano em A Hora do MMA. “Ela meio que se transformou em uma valentona desajeitada, e isso me deixa chateado. Ela realmente foi uma grande atleta por um tempo, e eu realmente não sei o que ela está fazendo.”

Zingano espera lutar pelo título no final de setembro ou início de outubro para uma promoção de luta que pode parecer drasticamente diferente com os rumores de aquisição no ar. Ela não gosta da ideia de que muitos de seus colegas possam perder seus contratos em uma possível fusão com uma promoção como a PFL, que supostamente está no mercado para comprar o Bellator, de propriedade da Paramount. Ao mesmo tempo, isso não muda seu trabalho imediato.

Como ex-desafiante ao título do UFC, Zingano se juntou ao Bellator com uma vantagem em outras competições, e não demorou muito para que Cyborg percebesse. Isso levou a um longo vaivém, incluindo alegações de trapaça e acusações de evitar brigas. Mas onde as coisas cruzaram a linha, de acordo com Zingano, foi antes de sua luta mais recente, quando Cyborg (ou alguém próximo ao campeão) comprou o URL de seu nome de luta completo e o transformou em um anúncio para as realizações de Cyborg.

“Eu apenas pensei que era estranho, e tipo, o que é isso, como um sociopata? Por que você está constantemente pensando em mim? Por que você está constantemente brincando comigo? Zingano perguntou. “É estranho, porque eu quero bater nela assim que a vir, o que não quero causar problemas. A outra é tipo, como ela é esquisita, assustadora e perseguidora, isso me faz pensar em uma ordem de restrição? O que você faz com alguém assim?

No final das contas, Zingano só pode encolher os ombros e continuar se preparando para a luta. É uma chance para ela ganhar um título importante de uma lutadora considerada uma das maiores peso-por-peso do esporte. Se ela tiver que aguentar mais bullying, isso faz parte do trabalho.

“Eu entendo que é a indústria, e as pessoas falando e fazendo ondas para introduzir a luta é uma coisa”, disse ela. “Mas a luta está acontecendo. Eu realmente não sei por que ela é tão estranha. Ela é uma garota estranha hoje em dia.