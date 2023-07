Catherine Hill ABRE VAGAS em inúmeros estados

A Catharine Hill, empresa que tem por princípio a inovação de técnicas, produtos, formulações, tendências, e tudo que compõe o universo da maquiagem, está com ótimas chances emprego disponíveis no mercado brasileiro. Desse modo, antes mesmo de falar mais sobre a companhia, confira quais são os cargos:

Auxiliar de Logística – São Paulo – SP – Efetivo;

Banco de Talentos – São Paulo – SP – Banco de talentos;

Promotor de Vendas – Campina Grande – PB – Efetivo;

Promotor de Vendas – Campinas – SP – Efetivo;

Promotor de Vendas – Fortaleza – CE – Efetivo;

Promotor de Vendas – Goiânia – GO – Efetivo;

Promotor de Vendas – João Pessoa – PB – Efetivo;

Promotor de Vendas – Maceió – AL – Efetivo;

Promotor de Vendas – Natal – RN – Efetivo;

Promotor de Vendas – Recife – PE – Efetivo;

Promotor de Vendas – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Promotor de Vendas – São Luís – MA – Efetivo.

Mais sobre a Catharine Hill

Sobre a marca, é válido frisar que a Catharine Hill é uma feita de um propósito que é: enaltecer e aumentar a autoestima de todos, através da nossa linha de maquiagem e maquiadores formados em sua escola.

Isto é, acredita que a maquiagem é uma ferramenta de expressão das diversas belezas, e que ela acontece de dentro para fora. O seu objetivo é oferecer produtos de alta qualidade e performance para todos apaixonados por maquiagem.

Por fim, com a missão de comercializar produtos de qualidade com honestidade e respeito ao consumidor, a marca esta há 40 anos no mercado, oferecendo produtos de qualidade e inovadores ao seu segmento.

Como enviar o currículo?



Você também pode gostar:

Agora que a lista de vagas da Catharine Hill já foi exposta, você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

Para ficar sabendo das melhores vagas de empregos espalhadas pelo Brasil, basta conferir diariamente o Notícias Concursos!