Causas da morte de Lisa Marie Presley: relatório do legista finalmente revela o que aconteceu com a filha de Elvis

Svários meses depois Lisa Maria Presleyda morte prematura, ainda nesta quinta-feira vazou o laudo do legista do condado de Los Angeles, onde constam as causas da morte da única filha do ‘Rei do Rock’, Elvis Presleyforam revelados,

Segundo o TMZ, a cantora e compositora morreu de obstrução do intestino delgado, então o legista decretou que ela morreu de morte natural.

No entanto, o relatório também revelou que havia vestígios de opioides em níveis terapêuticos em seu corpo, de acordo com exames toxicológicos realizados no cadáver.

Tratamentos médicos de Lisa Marie Presley

O relatório observa que lisa marie foi medicado com oxicodona, um analgésico para dores recorrentes; assim como a buprenorfina, que é um substituto que auxilia no tratamento da dependência de outros opioides. Ela também tinha resíduos de quetiapina, um medicamento antipsicótico. Para todos eles, ela tinha uma receita médica.

O legista assegurou que nenhum vestígio de qualquer outro produto químico foi encontrado em seu corpo, então a hipótese de uma overdose como causa de sua morte, ou que ela estava sob a influência de qualquer outra droga, no momento de sua morte, foi completamente descartada. descartado. Isso porque o cantor e compositor tinha um histórico de abuso de substâncias.

Também indicou que lisa marie passou por uma cirurgia bariátrica meses antes de sua morte e que a obstrução que acabou por matá-la foi devido a uma aderência que se desenvolveu após esta operação e que muitas vezes resulta de um bloqueio no intestino delgado, devido a restos de tecidos moles ou cicatrizes, uma hérnia ou câncer. Quando esses detritos não são removidos, podem causar a morte do tecido intestinal (necrose) ou perfurar e até levar à morte.

lisa marie foi hospitalizada de emergência em 12 de janeiro, depois que os serviços de emergência responderam a uma ligação para o 911 em sua casa. Ela morreu horas depois de ser hospitalizada após uma aparente parada cardíaca aos 54 anos.

Lisa Maria Presleysua última aparição pública foi na cerimônia do Globo de Ouro, que ela assistiu com sua mãe para a exibição do filme ‘Elvis’, sobre a vida de seu pai, criado por Baz Luhrmann.