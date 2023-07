Cavinder Twins revela intenso regime de condicionamento físico e aspirações da WWE no espetáculo do YouTube

EUna recente YouTube vídeo, a dinâmica gêmeos cavinder, haley e Hanna, deu a seus fãs uma visão interna de sua cansativa rotina de exercícios, oferecendo receitas de comida saudável e apresentando seu novo programa de exercícios. O jovem de 22 anos WWE os esperançosos compartilharam seu amor pelo café da manhã, revelando o que costumam comer antes ou depois de uma sessão de treino rigorosa.

Começando o dia com uma explosão de proteína, o ex-estrelas do basquete universitário preparou uma deliciosa tigela de proteína de aveia com uma generosa cobertura de mirtilos e manteiga de nozes. Como lanche do meio-dia, eles se deliciaram com um sanduíche de clara de ovo servido em um muffin de passas e canela com um fiozinho de calda, acompanhado de uma salada refrescante.

Para o almoço, os Cavinders optou por um sanduíche de frango grelhado e molho de abacate repleto de nutrientes. Mas isso não era tudo; os gêmeos também compartilharam um delicioso receita para um sorvete de proteína saudável antes do jantar, provando que uma alimentação saudável não precisa ser sem graça.

Cavinder Twins liderando seus sonhos na WWE

No mesmo vídeo, as animadas irmãs vão para a academia, exibindo suas “dia de perna muito pesada” treino. Criado pelo renomado especialista em fitness Kathryn Padgett, quem tem laços com MLB lenda Alex Rodrigues, a rotina intensa incluía séries de levantamento terra com barra, agachamento caixa, levantamento terra sumô na máquina de troca e extensões unilaterais, entre outros exercícios desafiadores.

Este ano, Haley e Hanna decidiram abrir mão de seu quinto ano de elegibilidade no basquete universitário e se concentrar em um acordo que poderia levá-los ao WWE. Recentemente, as gêmeas participaram de um ensaio fotográfico para o Programa Next In Line da WWEsinalizando sua ambição de se tornar grande no mundo do wrestling.

Não são apenas os gêmeos cavinder apaixonados por suas atividades atléticas, mas também se tornaram sensações nas redes sociais. Juntando-se a Lendas da WWE Nikki e Brie Bella, as irmãs mostraram suas habilidades de dança em um vídeo cativante postado em TikTok. Com mais 4,5 milhões de seguidores sobre TikTok e mais do que 1 milhão de seguidores combinados em seus três Instagram contas, os gêmeos estão, sem dúvida, deixando uma impressão duradoura em seus fãs em todo o mundo.

Como deles WWE jornada se desenrola, Haley e Hanna Cavinder continuam a inspirar com sua dedicação ao condicionamento físico e à vida saudável, provando que trabalho árduo, talento e atitude positiva podem levar a conquistas extraordinárias nos esportes e nas mídias sociais. Problema duplo nunca pareceu tão bom!