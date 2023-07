CBMM abre VAGAS de EMPREGO em Minas Gerais

A CBMM, empresa brasileira que está entre os maiores especialistas do mundo na tecnologia do Nióbio, está contratando novos funcionários para preencher o seu time na cidade de Araxá-MG. Dito isso, antes de falar mais sobre a empresa, veja quais são os cargos abertos:

Assistente de Topografia – Araxá – MG – Efetivo;

Banco de talentos – Administração e Engenharias – Araxá – MG – Banco de talentos;

Engenheiro (a) Civil Sênior – Araxá – MG – Efetivo;

Engenheiro (a) de Produção Pleno – Araxá – MG – Efetivo;

Técnico (a) de Radioproteção I – Araxá – MG – Efetivo.

Mais sobre a CBMM

Sobre a empresa, podemos ressaltar que, como a inovação sempre fez parte de seu DNA, se tornou líder mundial no fornecimento de produtos de Nióbio, atendendo mais de 400 clientes, em mais de 40 países.

Além disso, criou possibilidades que melhoram o seu dia a dia há mais de 60 anos e o nióbio está presente nos carros, em edifícios e pontes, em equipamentos de saúde, turbinas de avião, baterias de íons de lítio e muito mais.

Em relação à história, vale frisar que a atuação começou nos anos 1950, em Araxá, Minas Gerais, onde está localizado nosso parque industrial. Desde o início, o trabalho está ligado ao desenvolvimento da tecnologia do Nióbio no Brasil e a construção e ampliação deste mercado.

Por fim, mais do que produtos, fornece tecnologia e compartilha com o mundo a expertise em transformar materiais em soluções mais inteligentes, capazes de construir um futuro mais sustentável e eficiente para todos.



Como enviar o portfólio?

Como a lista de vagas da CBMM está acima, a candidatura ocorre de maneira fácil. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga (requisitos, benefícios, etc..) com atenção e se candidatar.

