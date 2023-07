Cederj publica resultado final do Vestibular 2023/2

A Fundação Centro de Ciências e Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro (Cecierj) já publicou o resultado final do Vestibular 2023/2 do Consórcio Cederj. Desse modo, os candidatos já podem consultar a relação de classificados para o preenchimento das vagas no site do Vestibular Cederj.

Os participantes podem consultar o resultado geral ou conferir o seu desempenho de forma individual. Para fazer a consulta individualizada é necessário informar o número de CFP do candidato.

Esse processo seletivo visa o ingresso de novos alunos em sete universidades do Rio de Janeiro que fazem parte do consórcio de ensino da Fundação Centro de Ciências e Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro (Cecierj).

Matrículas e reclassificação

De acordo com as orientações do Cederj, os convocados nesta 1ª chamada deverão realizar os procedimentos de matrícula nos dias 12 e 13 de julho, essa quarta e quinta-feira, até as 22h.

Para fazer o registro acadêmico, os candidatos devem enviar toda a documentação solicitada no edital. Entre os documentos, a instituição solicita o CPF, o RG, o certificado de conclusão do ensino médio e o seu respectivo histórico escolar.

O Cederj prevê realizar até três reclassificações para o preenchimento das vagas. De acordo com o cronograma, a 1ª reclassificação está prevista para o dia 18 de julho, com matrículas até o dia 19 seguinte. A 2ª reclassificação está marcada para o dia 24 de julho, com recebimento de matrículas no dia 25 seguinte.



Você também pode gostar:

Por fim, a divulgação da 3ª reclassificação e dos convocados para as vagas remanescentes está prevista para 28 de julho. Os últimos convocados devem se matricular em 29 de julho.

Vestibular Cederj 2023/2

O Cederj aplicou as provas do Vestibular 2023/2 no dia 18 de junho (domingo). A aplicação do exame aconteceu em diversas cidades do Rio de Janeiro.

Conforme indicado previamente no edital, a avaliação foi composta a partir dos componentes curriculares do Ensino Médio. Desse modo, os candidatos responderam a 45 questões objetivas sobre assuntos de Biologia, Física, Geografia, História, Língua Estrangeira, Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, Matemática, Química.





Além disso, o Corsócio Cederj aplicou uma prova de redação em Língua Portuguesa. Essa avaliação solicitou a produção de texto dissertativo, em norma padrão, sobre o seguinte tema: “No Brasil, como tornar a universidade um lugar para todos?” Confira aqui o caderno de prova.

Oferta de vagas

As vagas ofertadas nesse processo seletivo visam o ingresso de novos alunos no 2º semestre letivo deste ano em diversos cursos de graduação ofertados na modalidade semipresencial.

Conforme indicado no edital, o Vestibular 2023/2 conta com a oferta de 7.589 vagas distribuídas entre 16 cursos de graduação. Os aprovados serão matriculados nas instituições que compõem o Consórcio:

Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Cefet/RJ);

Universidade Estadual do Norte Fluminense (Uenf);

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj);

Universidade Federal Fluminense (UFF);

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ);

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ); e

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UniRio).

O edital estabelece ainda que os cursos oferecidos através do Vestibular Cederj 2023/2 são: Administração, Administração Pública, Ciências Contábeis, Engenharia de Produção, Ciências Biológicas, Física, Geografia, História, Letras, Matemática, Pedagogia, Química, Turismo, Tecnologia em Sistemas de Computação, Tecnologia em Gestão de Turismo e Tecnologia em Segurança Pública.

O Cederj reserva parte das vagas ofertadas nesse vestibular para o sistema de cotas. Desse modo, há vagas exclusivas para candidatos autodeclarados pretos, pardos, indígenas (PPI) e também para pessoas com deficiência (PcD). Os candidatos aprovados a partir do sistema de cotas deverão comprovar os critérios estabelecidos no edital para garantir o direito à vaga.

Acesse o edital do Vestibular 2023/2 na íntegra para mais detalhes

Leia também Uerj abre período de inscrição para o 2º Exame de Qualificação do Vestibular Estadual 2024; saiba mais.