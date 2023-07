CEJAM está EM BUSCA de novos colaboradores no mercado

A CEJAM, entidade sem fins lucrativos fundada em 20 de maio de 1991 por um grupo de médicos, advogados e profissionais de saúde, está em busca de novos funcionários no estado de São Paulo. Sendo assim, antes de falar mais sobre a companhia em questão, veja quais são as vagas abertas:

Técnico de Farmácia – Hospital Campo Limpo – São Paulo – SP – Farmácia;

Auxiliar Técnico Administrativo (Externo) – Campinas – SP – Administração Geral;

Médico Especialista Neurologista – São Paulo – SP – Medicina;

Médico Especialista Endocrinologista – São Paulo – SP – Medicina;

Fonoaudiólogo (Externo) – Parto Seguro – São Paulo – SP – Fonoaudiologia;

Técnico de Enfermagem (Externo) – Mario Gatti Campinas – SP – Enfermagem;

Técnico De Suporte – Externo – São Roque – SP – Suporte Técnico;

Enfermeiro (Externo) – Campinas – SP – Enfermagem;

Técnico em Imobilização Ortopédica (Externo) – Campinas – SP – Ortopedia;

Enfermeiro Chefia / Clinica Cirúrgica (Externo) – Campinas – SP.

Mais sobre a CEJAM

Sobre a CEJAM, é válido ressaltar que trata-se de uma instituição que se tornou referência no gerenciamento de serviços e programas de saúde em apoio ao Sistema Único de Saúde (SUS).

Com o lema “Prevenir é Viver com Qualidade”, é qualificado como Organização Social (OSS) em vários municípios com reconhecida experiência na gestão de serviços de saúde, atuando por meio de contratos de gestão e convênios em parceria com o Poder Público.

Atualmente, o CEJAM conta com mais de 100 serviços e programas de saúde nos municípios de São Paulo, Mogi das Cruzes, Rio de Janeiro, Embu das Artes, Campinas, Carapicuíba, Osasco, Santos, Francisco Morato, Itu, Guarulhos, Maricá e Cajamar, sendo uma Instituição de excelência no apoio ao Sistema Único de Saúde (SUS).

Como se candidatar em uma das vagas?

Agora que a lista de vagas já veio à tona, a candidatura ocorre de maneira fácil. Você só precisa entrar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos.

Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.



