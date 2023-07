Celtics espera que a melhor versão de Porzingis vença NBA: Novo contrato lucrativo

Kristaps Porzingisque foi negociado com o celtas de Boston no comércio de três vias que desembarcou Marcus Smart com o Memphis Grizzliesrenovou seu contrato com o Boston.

Agentes Jeff Schwartz e Janis Porzingis confirmou a Adrian Wojnarowski da ESPN que o ex-jogador Basquete Sevilha O astro assinou um novo contrato de duas temporadas no valor de US$ 60 milhões com o Celtics, que o manterá em Massachusetts até 2026.

Há pouco mais de quinze dias, Porzingis exerceu sua opção de US$ 36 milhões para a temporada 2023-2024.

Após esta renovação, o Boston Celtics terá de pagar a Porzingis cerca de 100 milhões de dólares pelos próximos três anos.

Celtics contrata o melhor Porzingis que a NBA já viu: tenho ótimos anos pela frente

Porzingis, de 27 anos, teve médias espetaculares de 23,2 pontos, 8,4 rebotes e 1,5 bloqueios por jogo na temporada Washington Wizards ultima temporada.

Os Celtics já sonham com o triângulo mágico de Jayson Tatum, Jaylen Brown e Kristaps Porzingis enquanto eles procuram fazer outra corrida pelo título da NBA.

“Acho que tenho alguns grandes anos de alto nível pela frente”, disse Porzingis em uma entrevista coletiva recente.

Em sua carreira na NBA, na qual jogou pelo Knicks, Mavericks e WizardsKristaps Porzingis tem média de 19,6 pontos e 7,9 rebotes por jogo.