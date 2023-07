certame com 15 mil vagas registra recorde de inscritos

O concurso SEE SP (Secretaria de Educação do Estado de São Paulo) de 15 mil vagas anuncia que bateu recorde de inscritos.

Ao todo foram contabilizados mais de 289 mil inscritos. Os cadastros puderam ser realizados até o dia 27 de junho. Vale lembrar que a Secretaria de Estado da Educação projetava um total de 200 mil candidatos.

Oferta de vagas no concurso SEE SP

Confira as regiões com maior oportunidade de vagas e veja a distribuição das 91 Diretorias de Ensino do estado.:

Campinas Leste: 144 vagas para professor 40h e 61 vagas para professor 25h;

Campinas Oeste: 226 vagas para professor 40h e 56 vagas para professor 25h;

Carapicuíba: 217 vagas para professor 40h e 65 vagas para professor 25h;

Jundiaí : 241 vagas para professor 40h e 55 vagas para professor 25h;

Guarulhos Norte: 193 vagas para professor 40h e 59 vagas para professor 25h;

Guarulhos Sul: 184 vagas para professor 40h e 61 vagas para professor 25h;

Osasco: 173 vagas para professor 40h e 46 vagas para professor 25h.

Já para capital, as vagas são para as regiões sul, leste, centro e norte:

Sul (somando as três regiões) : 644 vagas para professor 40h e 178 vagas para professor 25h;

Centro: 143 vagas para professor 40h e 51 vagas para professor 25h;

Centro Oeste: 149 vagas para professor 40h e 57 vagas para professor 25h;

Centro Sul: 145 vagas para professor 40h e 60 vagas para professor 25h;

Leste (somando as cinco regiões) : 921 vagas para professor 40h e 285 vagas para professor 25h;

Norte (somando as duas regiões): 357 vagas para 40h e 120 vagas para professor 25h.

As vagas são para atuação nas seguintes disciplinas: Biologia, Ciências, Educação Artística (Artes), Educação Física, Filosofia, Física, Geografia, História, Língua Estrangeira/Inglês, Língua Portuguesa, Matemática, Química e Sociologia. Contudo, as disciplinas com a maior oferta de vagas são matemática com 4.556 vagas e língua porguesa com 4.322 vagas.

Remuneração dos cargos



Os valores salariais dependem dos cargos e da jornada de trabalho estabelecida, sendo da seguinte forma:

Professor de Educação Básica – 40 horas semanais

QUALIFICAÇÃO REMUNERAÇÃO Licenciatura Plena R$ 5.000,00 até R$ 13.000,00 Mestrado R$ 5.775,00 até R$ 13.650,00 Doutorado R$ 6.050,00 até R$ 14.300

Professor de Educação Básica – 25 horas semanais

QUALIFICAÇÃO REMUNERAÇÃO Licenciatura Plena R$ 3.125,00 até R$ 8.125,00 Mestrado R$ 3.609,38 até R$ 8.531,25 Doutorado R$ 3.781,25 até R$ 8.973,50

Agente de Organização Escolar

CARGA HORÁRIA REMUNERAÇÃO 40 horas semanais R$ 4.250,00 até R$ 10.455,00 25 horas semanais R$ 2.656,25 até R$ 6.534,38

Supervisor Educacional

QUALIFICAÇÃO REMUNERAÇÃO Licenciatura Plena R$ 6.000,00 até R$ 15.000,00 Mestrado R$ 7.50,50 até R$ 15.750,00 Doutorado R$ 7.865,00 até R$ 16.500,00

Diretor de Escola

QUALIFICAÇÃO REMUNERAÇÃO Licenciatura Plena R$ 6.000,00 até R$ 14.500,00 Mestrado R$ 6.930,00 até R$ 15.225,00 Doutorado R$ 7.260,00 até R$ 15.950,00

Requisitos para os cargos do concurso SEE SP

Para se candidatar aos cargos de educando e realizar o certame, é preciso:

ter curso normal superior OU licenciatura em Pedagogia OU programa especial de formação pedagógica superior. A regra é para professores dos anos iniciais até o fundamental;

apresentar licenciatura nas áreas especificadas no edital. Por exemplo, Língua Portuguesa e Matemática, para os profissionais dos anos finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio.

Em todos os casos também é necessário ter habilitação em magistério nas séries iniciais do Ensino Fundamental.

Como serão as provas do concurso SEE SP?

O concurso será dividido nas seguintes etapas:

provas objetivas, discursivas, prova técnica (em formato de vídeoaula) e avaliação de títulos.

Tanto a prova objetiva quanto a fase discursiva serão realizadas no dia 06 de agosto em diferentes turnos:

Turno da manhã: provas para os professores das disciplinas de artes, biologia, história, educação física, português, matemática e filosofia.

Turno da tarde: provas para os professores das disciplinas de ciências, física, geografia, inglês, química, sociologia e educação especial.

A fase objetiva vai contar com 30 questões divididas entre conhecimentos básicos e específicos. Na prova prática, por sua vez, será a simulação de uma aula gravada em vídeo, com duração de cinco a sete minutos

Clique aqui e acesse o edital completo.