certame define banca e EDITAL pode sair a qualquer momento

O concurso PM PA ( Polícia Militar do Pará) anuncia que o certame deve sair em breve, já que a banca organizadora foi definida.

O Cebraspe será a empresa responsável pela seleção, vai receber as inscrições e cuidar das etapas. Inicialmente, os esclarecimentos foram publicados através das redes sociais, a vice-governadora, Hana Ghassan.

Vagas concurso PM PA

O novo edital vai contar com 4.400 vagas, sendo 4.000 para Soldado e 400 para Oficial. Com a divulgação do extrato, o documento torna-se iminente e pode sair a qualquer momento já que os trâmites cruciais foram finalizados.

O último edital ofertou 2.405 vagas, sendo 2.310 para Soldado e 95 para Oficial. Segundo dados divulgados pela Seplad, foram registrados mais de 97 mil candidatos. A organização ficou por conta do IADES.

Requisitos concurso PM PA

Para se inscrever, o candidato precisa cumprir estes requisitos:

Praças:

ser brasileiro;

ter idade compreendida entre 18 e 30 anos; – idade mínima na data da matrícula no CFP/PM; idade máxima na data de inscrição no concurso público.

– idade mínima na data da matrícula no CFP/PM; idade máxima na data de inscrição no concurso público. ter altura mínima de 1,60 m , se homem, e de 1,55 m se mulher;

, se homem, se mulher; ser habilitado para conduzir veículo automotor, possuidor da Carteira

Nacional de Habilitação – Categoria tipo “B”.



Oficiais:

ser brasileiro;

ter idade compreendida entre 18 e 30 anos ; – idade mínima na data da matrícula no CFO/PM; idade máxima na data de inscrição no concurso público

; – idade mínima na data da matrícula no CFO/PM; idade máxima na data de inscrição no concurso público ter a ltura mínima de 1,60 m , se homem, e de 1,55 m, se mulher;

, se homem, e de se mulher; ser habilitado para conduzir veículo automotor, possuidor da Carteira

Nacional de Habilitação – Categoria tipo “B;

ter concluído o curso de graduação superior em Direito.

Em 2016, foi ofertado vagas para oficiais médicos. Confira os requisitos:

Ter idade mínima de 18 anos na data de matrícula no curso e máxima de 35 anos no último dia da data de inscrição no concurso;

Ter concluído o curso de graduação superior exigido e possuir registro em sua entidade de classe, até a matrícula no Curso de Adaptação de Oficiais;

Altura mínima de 1,60 m, se do sexo masculino, e 1,55 m, se do sexo feminino.

Atribuições

As atribuições de cada cargo são:

Soldado

Preservar, manter e estabelecer a ordem pública e segurança interna

Estar pronto para cumprir missão em qualquer horário do dia

Cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as instruções e as ordens das autoridades competentes

Zelar pelo nome da Polícia Militar e de cada um de seus integrantes, obedecendo e fazendo obedecer aos preceitos da ética policial-militar

Oficial

Presidir, com exclusividade, o Inquérito Policial Militar instaurado para apurar crimes militares

Lavrar o auto de prisão em flagrante nos casos de crime militar

Prestar as informações necessárias à instrução e julgamento dos processos aos órgãos e juízes da Justiça Militar e aos membros do Ministério Público

Realizar as diligências necessárias à instrução processual

Cumprir os mandados de prisão;

Representar às autoridades judiciárias militares acerca da prisão preventiva e da insanidade mental do indiciado;

Cumprir as determinações da Justiça Militar relativas aos presos sob sua guarda e responsabilidade;

Solicitar das autoridades civis as informações e medidas que julgar úteis à elucidação das infrações penais.

Quando foi o último edital do concurso PM PA

As vagas para nível médio e divididas do seguinte modo:

CARGO VAGAS SALÁRIO Soldado Feminino 231 R$ 3.053,39 Soldado Masculino 2.079 R$ 3.053,39

Sobre os salários, na época, durante a realização do CFP/PM, o Aluno Soldado recebe remuneração no valor de R$ 848,16, além do auxílio alimentação no valor mensal de R$ 942,03. Após a conclusão do CFP/PM, já na condição de Soldado PM, passará a receber a remuneração de R$3.053,39, além do auxílio alimentação no valor mensal de R$ 942,03.

Já as oportunidades para nível superior foram:

Nível superior

CARGO VAGAS SALÁRIO Oficial Feminino 10 R$ 4.256,98 Oficial Masculino 85 R$ 4.256,98

Os candidatos do certame foram avaliados mediante estas fases:

Prova de Conhecimentos (eliminatório e classificatório); Avaliação Psicológica (eliminatório); Exame de Avaliação de Saúde (eliminatório); Teste de Avaliação Física (eliminatório); Investigação de Antecedentes Pessoais (eliminatório).

As 60 questões para soldado foram nas seguintes disciplinas:

Disciplina Questões Língua Portuguesa 10 Atualidades 08 Raciocínio Lógico 06 Noções de Direito Constitucional 04 Noções de Direito Administrativo 04 Noções de Direito Penal 04 Noções de Direito Processual Penal 04 Noções de Direito Penal Militar 04 Noções de Direito Processual Penal Militar; 04 Noções de Legislação Penal Especial 04 Noções de Direitos Humanos 04 Legislação Institucional 04

Já para oficial, as disciplinas foram:

Disciplina Questões Língua Portuguesa 05 Direitos Humanos 05 Legislação Institucional 05 Direito Constitucional 05 Direito Administrativo 05 Direito Civil 05 Processo Civil 05 Direito Penal 05 Direito Processual Penal 05 Direito Penal Militar 05 Direito Processual Penal Militar 05 Legislação Penal Especial 05