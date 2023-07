Chael Sonnen avisa Conor McGregor que Israel Adesanya ‘vem atrás de seu lugar’ como o principal empate do MMA

Chael Sonnen está extremamente impressionado com Israel Adesanya.

Adesanya ganhou muitas manchetes no MMA na noite de sábado, quando enfrentou Dricus Du Plessis após a vitória do sul-africano sobre Robert Whittaker no UFC 290. Ao se tornar o primeiro peso médio a vencer Whittaker além de Adesanya desde 2014, Du Plessis se anunciou como o próximo candidato ao título do UFC de Adesanya de forma estrondosa, e a troca acalorada pós-luta entre os dois lutadores nascidos na África se tornou uma das histórias mais discutidas saindo do melhor evento do UFC do ano.

Como não é estranho à promoção de lutas, Sonnen está all-in com o que o campeão está vendendo.

“Estou olhando para Adesanya aqui, cara – houve algumas coisas que aconteceram no sábado que nunca vi na televisão antes, não apenas que nunca vi no esporte”, disse Sonnen na segunda-feira em A Hora do MMA. “Achei que Adesanya era a estrela do show. não acho esse programa [UFC 290], do qual gostei muito, não acho que aquele programa seja o mesmo na minha cabeça ou na história sem a aparição de Adesanya, e ele não deu um único soco. Acho isso fascinante.”

Se a rivalidade entre Adesanya e Du Plessis já estava acirrada, ela explodiu em um inferno violento devido à linguagem e aos tons raciais feios invocados na cena do UFC 290.

Du Plessis chamou a atenção de Adesanya pela primeira vez em março, quando ele se proclamou “o lutador africano no UFC” com base em sua residência na África do Sul. Du Plessis afirmou que ele e o companheiro de equipe Cameron Saaiman “respiram o ar africano, acordamos na África todos os dias, treinamos na África, nascemos na África, fomos criados na África. Ainda residimos na África, treinamos fora da África. Esse é um campeão africano e é quem eu serei.” Quando solicitado a elaborar seus comentários, Du Plessis observou que o nigeriano Adesanya mora na Nova Zelândia e defendeu seus comentários afirmando que nunca se chamou de “mais africano” do que Adesanya ou os ex-campeões africanos do UFC Kamaru Usman ou Francis Ngannou .

Adesanya, no entanto, se opôs às palavras de Du Plessis.

Desde então, a rivalidade se tornou tão conflituosa que o confronto entre Adesanya e Du Plessis provavelmente será uma das maiores lutas do UFC no segundo semestre de 2023.

E Sonnen acredita que pode ser um catalisador que leva a carreira de Adesanya para o próximo nível.

“Nunca vi alguém como Adesanya e só diria isso algumas vezes”, disse Sonnen. “Eu estava na sala quando Wanderlei Silva entrou e havia um brilho ao redor dele. Isso aconteceu comigo uma outra vez nesse esporte, foi a primeira vez que vi o Royce Gracie, e tinha uma aura assim. Estou trazendo isso porque há um jogo diferente sendo jogado aqui por Izzy. E você quer saber quem deveria estar assistindo isso? Não é [Dricus] Du Plessis. Não é o resto da divisão. É Conor McGregor.

“Izzy está vindo para o lugar dele. Izzy está chegando ao topo neste esporte – e ele não está tão longe. A propósito, ele realmente fez esse programa para mim. Eu sou um fã de luta. Entendo a importância da entrevista, entendo a importância da caminhada, entendo a importância da música que você escolher — sou fã de lutas, sintonizei para ver as lutas. Há momentos em que estarei dirigindo meu carro e terei que ligar a ESPN [feed]não consigo nem ouvir nada mas não quero perder as lutas.

“Mas o que Adesanya fez, esse show não é o mesmo [without him]. Eu estava em um show sem luvas cerca de dois meses atrás e Conor McGregor apareceu, e foi um grande negócio do ponto de vista do entretenimento. De ter algo pelo que esperar que não foi prometido e não estava na marquise, a presença de Conor foi muito sentida e foi discutida na mídia muito tempo depois. É por isso que trago o exemplo de Conor e Adesanya, porque agora estou vendo que Izzy pode jogar o mesmo jogo, e ele pode jogar com muita força.”

Sobre a polêmica em torno da atuação de Adesanya no UFC 290, Sonnen não se preocupa com a crítica online. Ele acredita que toda a imprensa é boa, desde que faça as pessoas falarem – e esteja disposto a desembolsar $ 79,99 para o eventual pay-per-view.

“Adorei”, disse Sonnen. “E eu sei que isso é delicado. Eu não sei como a mídia [is going to handle it], Não sei o que você e eu faremos enquanto essa luta aumenta. Se esses dois estão tentando descobrir quem é africano – ah, e a propósito, vamos fazer uma distinção pela cor da sua pele – estou fora. Estou fora. É apenas um daqueles tópicos dos quais você fica longe. Eu fui treinado nisso. Eu nunca piso nessas minas terrestres. Eu tenho uma licenciatura em sociologia. Sei que há muito poucas coisas que você pode fazer com isso, mas você pode discutir raça e etnia. Foi literalmente onde me formei. Foi um momento muito significativo.

“Por favor, entenda o que aconteceu aqui. OK, você tinha o cara número 1, que se solidificou em nosso esporte – Israel Adesanya com certeza cairá no Hall da Fama. Israel Adesanya é podre de rico. Ele é o número 1 do ranking. Ele é o rico, ele é o cara poderoso. Você tem Du Plessis, que é apenas um novato, cara. Du Plessis está tentando obter este contrato para tentar obter algum arranhão pela primeira vez. Eu estive no lugar de Du Plessis, quando as pessoas pensam que você é o cara mau e eu estou falido, só estou tentando pagar minhas contas.

“O cara rico entrou e repreendeu o cara pequeno, e foi uma coisa fascinante porque Israel ainda tem a capacidade de manter o status de homem do povo”, continuou Sonnen. “Ele nunca deixou seu grupo crescer, certo? Eles têm uma coisa pequena e apertada lá na Nova Zelândia. Eugene Bareman não recebe o crédito que merece do ponto de vista da liderança.

“É uma coisa muito interessante, e você observa Izzy, ele tem um pequeno círculo. Não importa quantos milhões ele tenha, ele é um cara puto que acha que as pessoas estão tentando tirar coisas dele, que as pessoas não o respeitam, que as pessoas não o respeitam. Mas foi assim que chegamos aqui em primeiro lugar. E é muito difícil manter a mesma mentalidade quando sua vida é tão diferente. Quando você já subiu aquela colina, é muito, muito difícil. Você quase tem que forçar. É uma disciplina forçada. E vejo Adesanya fazer isso.”