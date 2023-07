Chael Sonnen defende que Jon Jones foi superado por Israel Adesanya: ‘Você não é um dos grandes’

Israel Adesanya e Jon Jones podem ter resolvido sua treta, mas Chael Sonnen acredita que ainda há uma corrida armamentista entre os dois campeões do UFC – e Adesanya está vencendo.

“Jon Jones e Izzy, eles têm essa coisa estranha indo e voltando”, Sonnen refletiu recentemente em A Hora do MMA. “Eles não vão lutar. Eles estão separados não por uma classe de peso, eles são [separated] por duas classes de peso. Bem, errado – ainda há uma luta acontecendo. Ambos querem afirmar que são os melhores e ambos estão fazendo com que muitas pessoas digam que são. É assim que isso será resolvido através da história. Vai ser resolvido pelo povo em uma opinião popular.

“Izzy está batendo nele. O que Izzy fez [at UFC 290] e a atenção que Izzy pode atrair, e o hype que Izzy pode atrair, os cheques que ele recebe, o dinheiro e os dólares que ele traz – ele está vindo atrás [Conor] O lugar de McGregor, estou lhe dizendo agora, e ele há muito tempo colocou Jon Jones na poeira. Jon Jones nunca jogou esse jogo – vai ser um erro. Daqui a dez anos, quando você olhar para trás e tentar contar a história, não estará dizendo Jon Jones. Você vai dizer Adesanya.”

Adesanya e Jones são dois dos atuais titulares do UFC mais condecorados. Adesanya é bicampeão dos médios com cinco defesas de cinturão em seus dois reinados, enquanto Jones é o meio-pesado mais talentoso da história do UFC. Jones defendeu seu cinturão dos meio-pesados ​​11 vezes antes de subir de divisão e conquistar o cinturão dos pesados ​​em março passado, com uma paralisação no primeiro round sobre Ciryl Gane no UFC 285.

Jones mergulhou no lado promocional do MMA em vários pontos de sua carreira, principalmente durante sua rivalidade de vários anos com Daniel Cormier, mas não da mesma forma que Adesanya. De suas desistências ao histrionismo pós-luta e tudo mais, “The Last Stylebender” abraçou a natureza teatral do jogo de luta. Ele fez isso novamente no UFC 290, quando enfrentou seu próximo desafiante ao título, Dricus Du Plessis, em uma discussão pós-luta acalorada que se tornou uma das histórias mais discutidas do evento.

Para o bem ou para o mal, Adesanya fez campanha para que suas maiores lutas possíveis acontecessem durante sua passagem pelo UFC. Sonnen não pode dizer o mesmo sobre Jones.

“Olha, você tem um esporte acontecendo aqui, e Jon Jones, ele é ótimo no esporte. Mas então você tem o negócio de luta, e esse é um jogo que poucos caras jogam”, disse Sonnen. “Izzy interpreta, Conor interpreta. Jon não joga. E então é apenas um nível diferente, é uma coisa diferente que está acontecendo com esses caras. Tipo, se Jon assistisse a esta peça agora, ele não saberia o que estou dizendo. ‘O que ele está dizendo? Qual é o negócio da luta? Do que ele está falando? Ele nem sabe, e só quatro ou cinco caras sabem. Mas esses são os caras. Esses são os caras que importam. Esses são os caras que movem a agulha.

“Esses são os caras que podem fazer um show nem mesmo competindo. E é aí que Adesanya está. Jon Jones perdeu a luta com [Francis] Ngannou porque eles estragaram aquele ponto. Havia maneiras de fazer isso, você poderia fazer essa luta acontecer. … Então, de repente, um deles não está sob contrato e Jon fica chateado, ele quer lutar com ele. Bem, você teve sua chance dum-dum, mas está muito ocupado praticando o esporte e não se concentrando nos negócios.

“Você poderia ter feito aquela luta”, continuou Sonnen. “Você quer sair por aí e dizer que é o maior do esporte? Você não pode fazer uma maldita luta acontecer? Você não consegue uma luta que o promotor quer que aconteça? Então você não é um dos grandes nomes do esporte. Você não é nada bom nisso. Você meio que é péssimo nisso. É onde ele está, no lado comercial. Ele pode dar socos e chutes. E daí? Tente pagar uma conta com isso.