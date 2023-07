Chael Sonnen relata meio ano em que afirma ter sido ‘pescado por Aspen Ladd’

Chael Sonnen pode ter sido levado para um passeio na semana passada, quando proclamou que Mark Zuckerberg o contatou pessoalmente para compartilhar a notícia de uma luta contra Elon Musk para uma batalha dos bilionários no UFC 300, apenas para a notícia ser imediatamente negado por um representante do CEO da Meta em um relatório de acompanhamento do TMZ poucas horas depois.

Mas se Sonnen fosse enganado por um brincalhão se passando por Zuckerberg, não seria a primeira vez.

“Já fui pescado antes”, disse Sonnen com uma risada A Hora do MMA. “Eu fui pescado – fui pescado por Aspen Ladd.”

Sonnen afirmou que a situação ocorreu durante a carreira de Ladd no UFC – “Isso foi no início de Aspen Ladd, isso é como uma ou duas perdas de peso em Aspen”, disse ele – e tudo começou com uma troca de mensagem direta no Twitter. Ladd ainda era visto como um candidato promissor na divisão peso-galo do UFC, e Sonnen disse que trocou mensagens com a pessoa que supervisionava a conta por até sete meses antes de suspeitar que algo estava errado.

“Recebi um longo DM e ficou muito claro que era uma cópia e colagem”, explicou Sonnen. “E em algum lugar eles cometeram o erro de referenciar Laspen Add, que não é Aspen Ladd, que não é como você falaria. Certo? Eu não vou enviar uma mensagem para você e dizer, ‘Chael Sonnen estará em tal e tal’. Eu diria: ‘Eu, eu’.

“Então eu os tinha. eu os tinha. Eu os chamei sobre isso. Eu disse: ‘Ei, WTF. Este é um copiar e colar, por exemplo, que muda tudo.’ Certo? E a garota disse, ‘Oh meu Deus! Sim você está certo. Eu não sou [Ladd]. Achei que você soubesse disso. Não sou Aspen Ladd. Aqui está quem eu sou.’

“Ela é uma ótima garota”, continuou Sonnen, rindo novamente, “amiga de [UFC executive] Reed Harris, acaba me ligando porque conseguiu o número de [a mutual friend]. Só estou dizendo que era um mundo pequeno e ela não estava tentando me enganar, mas eu fui enganado.

Infelizmente, a corrida de Ladd no UFC acabou após seu início promissor. Ela perdeu três de suas últimas quatro lutas no UFC e lidou com uma variedade de problemas relacionados ao peso antes de ser dispensada pela promoção após um corte de peso mal feito para uma luta de peso galo contra Sara McMann em setembro de 2022. Ladd então fechou um acordo para competir em Peso pena do PFL, onde ela venceu duas de suas três lutas, imprensando vitórias sobre a ex-campeã do Bellator Julia Budd e Karolina Sobek entre uma derrota para Olena Kolesnyk.

Mas pelo menos no que diz respeito a Sonnen, não há ressentimentos sobre sua falta de comunicação no Twitter de meio ano com uma pessoa que ele assumiu ser o lutador de fala mansa.

“Era a conta de Aspen Ladd”, disse Sonnen, “mas ela tinha o que as crianças chamam de publicitário”.